Os concursos públicos mais aguardados de 2020; veja a lista

Concurseiro: o ano começa com oportunidades Crédito: Pixabay

Ano novo, mudança na carreira. Essa é a esperança de muitos concurseiros que estão de olho em processos seletivos que devem acontecer em 2020. A previsão é que sejam abertas mais de 250 mil vagas em alguns dos concursos públicos mais aguardados do ano nas esferas municipal, estadual e federal. As oportunidades serão para cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários podem chegar a R$ 33 mil mensais.

Do total de oportunidades, cerca de 234 mil serão para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As chances serão temporárias para trabalhar no Censo Demográfico. A previsão é de que o edital seja divulgado em fevereiro.

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No governo federal, há ainda previsão de abertura de concurso no Banco Central, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal (PR), Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Receita Federal, entre outros órgãos.

A esfera municipal tem como destaque o concurso público da Prefeitura de Vila Velha . A seleção está com inscrições abertas e tem como objetivo preencher 1.423 vagas. Os interessados poderão se inscrever até 19 de janeiro.

Também estão abertas inscrições para preencher 635 vagas na Prefeitura de Linhares. O prazo segue até 12 de janeiro de 2020. As prefeituras de Cariacica e da Serra têm previsão de abrir certame ainda este ano. As chances serão para guarda municipal e professores, respectivamente.

O Poder Legislativo também deve abrir novas seleções. No Espírito Santo, as Câmaras de Vitória e Vila Velha já iniciaram a preparação para o lançamento do concurso e os editais devem ser lançados em breve. Também há previsão de abertura de processo seletivo na Assembleia Legislativa estadual.

O vice-presidente da Associação de Apoio aos Concursos e Exames (Aconexa), Marco Antônio Araújo Junior, diz que o ano de 2019 foi considerado atípico no setor, com restrições do executivo federal para liberar novas contratações.

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Essa foi a maior restrição por parte do Poder Executivo federal. Acredito que, nos últimos tempos, foi a mais efetiva. No entanto, já se sabe que algumas áreas não podem ficar se abrir processos seletivos com risco de parar, comenta.

Ele lembra o caso do Instituto Nacional de Seguro Social ( INSS ). Em 2019, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou a abertura de concurso público urgente, aumentando a expectativa de uma nova seleção em breve. Se não houver reposição de pessoal, algumas agências correm o risco de parar de funcionar, destaca.

Um outro indicativo de abertura de vagas é na Receita Federal . A reposição no quadro de servidores é importante para atuar na fiscalização e, consequentemente, aumentar a arrecadação de tributos.

O vice-presidente da Aconexa destaca que, de maneira geral, tribunais federais e regionais têm realizado concursos públicos em todo o país.

"Acredito que em 2020 também haverá importantes seleções no Judiciário. De maneira geral, para 2020, vejo um cenário muito parecido com o do ano anterior, com restrição de vagas. No entanto, isso não quer dizer que não serão abertos concursos" Marco Antônio Araújo Junior - Vice-presidente da Aconexa

De acordo com o vice-presidente, o período de baixa no serviço público é ideial para que os candidatos mantenham a preparação. Só quem tem o sonho de ser servidor continua o ritmo de estudos. E quem estiver mais preparado terá as melhores chances quando os certames forem abertos, orienta.

CONFIRA OS PRINCIPAIS CONCURSOS

NA ESFERA MUNICIPAL

Câmara de Vitória é uma das Casas que irão abrir vagas para o ano de 2020 Crédito: A Gazeta

Prefeitura de Vila Velha

Estão abertas 1.423 vagas para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades são para áreas da Saúde, Educação, administrativa, além do Instituto de Previdência. Os salários variam de R$ 998,00 a R$ 4.762,80. Os interessados podem se inscrever até 19 de janeiro de 2020 para se inscrever, no site www.ibade.org.br.

Prefeitura de Linhares

Também está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 635 vagas, além de cadastro de reserva, para diversos cargos e níveis de escolaridade. Deste total, 511 vagas são para a contratação de profissionais da Educação. As inscrições podem ser feitas até 12 de janeiro de 2020, no site www.ibade.org.br. Os salários variam de R$ 1.003,60 a R$ 2.236,00.

Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público com 100 vagas para guarda municipal. A seleção será organizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A previsão é de que o certame seja lançado até o início de 2020.

Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra vai abrir concurso público para a contratação de professores efetivos em 2020. O total de vagas ainda não foi divulgado.

Câmara de Vitória

A Câmara de Vitória vai abrir sete vagas, sendo uma para o cargo de auditor e uma para analista administrativo, que exigem ensino superior; e cinco chances para assistente administrativo, que tem como requisito o nível médio. A remuneração para os cargos de nível médio é de cerca de R$ 2 mil, enquanto que para os de nível superior, R$ 4 mil.

Câmara de Vila Velha

Na Câmara de Vila Velha, as chances são para procurador legislativo, contador, auditor interno, assistente legislativo, auxiliar de coordenação legislativo, e redator de atas legislativas. As oportunidades requerem profissionais de nível médio e superior, e os salários variam de R$ 2.044,85 até R$ 3.786,75 de acordo com o cargo pretendido.

NA ESFERA ESTADUAL

Assembleia Legislativa vai abrir cerca de 100 oportunidades Crédito: Assembleia Legislativa / Divulgação

Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa vai abrir concurso público para a contratação de cerca de 100 servidores efetivos. A seleção está prevista para ocorrer até o fim de 2020. A seleção deve oferecer vagas vagas para cargos de ensino médio (assessor júnior) e de ensino superior (assessor sênior e consultor temático). O último concurso da Ales foi realizado em 2011, com 141 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários, na época, variavam de R$ 2.620,41 a R$ 8.570,80.

ES Gás

A ES Gás, nova companhia de distribuição de gás do Espírito Santo, deve realizar concurso para contratação de funcionários já em 2020. A expectativa é de que sejam oferecidas cerca de 50 vagas e que a seleção ocorra até junho.

Governo do Estado

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informou que, conforme já anunciado pelo governo, para 2020 está prevista a realização de concursos públicos, sobretudo em áreas com maior mobilidade de pessoal, como as de Educação, Saúde, Segurança e Justiça. A Secretaria está realizando estudos para definir quais órgãos serão contemplados, bem como os cargos e o quantitativo de vagas.

NA ESFERA FEDERAL

Governo federal vai abrir concursos em diversos setores Crédito: Agência Brasil

Senado

O Senado Federal vai abrir concurso público com 40 vagas e salários que podem chegar a R$ 33 mil mensais. As oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior. O edital está previsto para ser publicado até junho de 2020. Do total de chances, 24 são para técnico legislativo, na especialidade de policial legislativo. O candidato precisa ter o ensino médio e o salário inicial é de R$ 19.573,46. Haverá quatro vagas para advogado e remuneração de R$ 33.003,05. O concurso terá ainda 12 chances para analista administrativo. Esses profissionais terão salário de R$ 25.764,85.

Depen

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) solicitou 294 vagas para o cargo de agente federal de execução penal (nível médio) e mais 15 para especialista (nível superior). A remuneração pode chegar a R$ 6 mil.

Polícia Federal

O pedido para o novo concurso já foi encaminhado. A solicitação foi de para preencher 3.460 oportunidades, sendo 3.103 para área policial e outras 357 para cargos da área administrativa. As chances serão para cargos de níveis médio e superior. A remuneração na corporação varia de R$ 4,7 mil a R$ 23 mil.

PRF

O pedido para um novo concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) já foi encaminhado ao Ministério da Economia. A corporação solicitou 4.435 vagas, sendo 4.360 para o cargo de policial rodoviário federal e 75 para agente administrativo. A exigência é ter nível superior e médio, respectivamente. O salário pode chegar a R$ 10.357,88.

Ministério Público Militar

O Ministério Público Militar (MPM) já autorizou o seu próximo concurso público de promotor de Justiça. O total de vagas ainda não foi informado. A carreira de promotor exige que o candidato seja bacharel em Direito e três anos de atividade jurídica. A remuneração inicial da carreira é de R$ 24.057. O edital deve ser divulgado em breve.

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aguarda desde 2018 a abertura de concurso público para a contratação de servidores. O governo prevê um total de 7.888 vagas, das quais 3.984 para técnico, que exige o nível médio e tem salário de R$ 5.188,79. Haverá ainda 1.692 chances para analista e 2.212 médicos peritos. A remuneração é de R$ 7.659,87 e R$ 12.638,79, respectivamente. Sem autorização prevista, o Ministério Público Federal ajuizou ação exigindo a contratação de servidores.

Receita Federal

A Receita Federal solicitou a abertura de concurso com 3.314 vagas, sendo 2.153 para a própria receita. O salário pode chegar a R$ 21.487,09. Para Receita, foram pedidas 1.453 cargos para analista-tributário e 700 para auditor fiscal. As duas carreiras exigem o nível superior. As demais 1.161 vagas foram solicitadas para a Secretaria da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda (904 para assistente técnico administrativo e 257 para analista).

Banco Central

O Banco Central pretende abrir 260 vagas para cargos de níveis médio e superior. Do total, 30 são para técnico (nível médio e R$ 7.741,31), 200 para analista (superior e R$ 19.655,06) e procurador (superior em Direito e R$ 21.472,49).

Agências Reguladoras

Cinco agências reguladoras aguardam a autorização para abrir concurso público. As chances serão para ANA (93), Aneel (169), Ancine (15), ANTT (394) e Antaq (102). A remuneração varia de R$ 7.474,67 a R$ 15.516,12.

Ibama

O Ibama aguarda autorização para abrir 2.054 vagas. Desse total, 610 são para técnico administrativo, 750 para analista ambiental e 270 para analista administrativo. O MInistério Público Federal recomendou que o Ministério da Economia autorize a abertura de concurso no órgão. Caso não haja um acordo, o MPF pode entrar na Justiça.

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para preencher 225.678 vagas temporárias. O edital está previsto para ser publicado em fevereiro. Os selecionados vão trabalhar na pesquisa do Censo Demográfico do ano que vem. Serão 196 mil vagas para recenseador, 6,1 mil para agente censitário municipal e 23.578 para agente censitário supervisor. O salário pode chegar a R$ 2,4 mil.