Câmaras municipais vão abrir seleção para servidores em 2020

*Viviane Maciel
As Câmaras de Vitória e Vila Velha já começam a preparar os concursos públicos para a contratação de profissionais que irão preencher o quadro efetivo de cargos administrativos das Casas. Ao todo serão 21 vagas mais cadastro de reserva, sendo 14 para a Vila Velha e 7 para Vitória.
Os dois municípios já escolheram e assinaram os contratos com as empresas responsáveis pelos concursos. O cronograma de Vila Velha está mais adiantado. A previsão é de que o edital seja publicado até o final de dezembro e os candidatos sejam selecionados entre janeiro e fevereiro de 2020. Já a seleção de Vitória ainda não conta com data prevista, mas a expectativa é de que ocorra até junho de 2020.
VILA VELHA
Na Câmara de Vila Velha, as chances são para procurador legislativo, contador, auditor interno, assistente legislativo, auxiliar de coordenação legislativo, e redator de atas legislativas. As oportunidades requerem profissionais de nível médio e superior, e os salários variam de R$ 2.044,85 até R$ 3.786,75 de acordo com o cargo pretendido.
De acordo com informações do Instituto Access, responsável pela organização da seleção, as inscrições devem ter uma taxa de R$ 50 para os cargos de nível médio e para os de nível superior, de R$ 70. O último concurso realizado pela Câmara foi em 1992, a expectativa é de esta seleção sirva para a recomposição dos quadros efetivos do Legislativo.
VITÓRIA
Em Vitória, as sete vagas serão distribuídas sendo uma para o cargo de auditor e uma para analista administrativo, que exigem ensino superior; e cinco chances para assistente administrativo, que tem como requisito o nível médio. A remuneração para os cargos de nível médio é de cerca de R$ 2 mil, enquanto que para os de nível superior, R$ 4 mil.
A organização do certame ficou por conta da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab). A assessoria de imprensa da Casa informou que o projeto está na fase de elaboração da redação final na Comissão de Justiça da Câmara Municipal. Depois vai à Plenário para aprovação simbólica da Redação Final e envio ao Executivo Municipal para fins de sanção ou veto.
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene