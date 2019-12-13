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Vagas no Legislativo

Câmaras municipais vão abrir seleção para servidores em 2020

Ao todo serão 21 vagas distribuídas entre as Casas para profissionais de nível médio e superior, com salários que podem chegar até R$ 4 mil; as inscrições para as seleções devem começar a partir de janeiro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 12:08

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 12:08

*Viviane Maciel

Câmara de Vitória é uma das Casas que irão abrir vagas para o ano de 2020 Crédito: A Gazeta
As Câmaras de Vitória e Vila Velha já começam a preparar os concursos públicos para a contratação de profissionais que irão preencher o quadro efetivo de cargos administrativos das Casas. Ao todo serão 21 vagas mais cadastro de reserva, sendo 14 para a Vila Velha e 7 para Vitória.
Os dois municípios já escolheram e assinaram os contratos com as empresas responsáveis pelos concursos. O cronograma de Vila Velha está mais adiantado. A previsão é de que o edital seja publicado até o final de dezembro e os candidatos sejam selecionados entre janeiro e fevereiro de 2020. Já a seleção de Vitória ainda não conta com data prevista, mas a expectativa é de que ocorra até junho de 2020.

VILA VELHA

Na Câmara de Vila Velha, as chances são para procurador legislativo, contador, auditor interno, assistente legislativo, auxiliar de coordenação legislativo, e redator de atas legislativas. As oportunidades requerem profissionais de nível médio e superior, e os salários variam de R$ 2.044,85 até R$ 3.786,75 de acordo com o cargo pretendido.
De acordo com informações do Instituto Access, responsável pela organização da seleção, as inscrições devem ter uma taxa de R$ 50 para os cargos de nível médio e para os de nível superior, de R$ 70. O último concurso realizado pela Câmara foi em 1992, a expectativa é de esta seleção sirva para a recomposição dos quadros efetivos do Legislativo.

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VITÓRIA  

Em Vitória, as sete vagas serão distribuídas sendo uma para o cargo de auditor e uma para analista administrativo, que exigem ensino superior; e cinco chances para assistente administrativo, que tem como requisito o nível médio. A remuneração para os cargos de nível médio é de cerca de R$ 2 mil, enquanto que para os de nível superior, R$ 4 mil.
A organização do certame ficou por conta da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab). A assessoria de imprensa da Casa informou que o projeto está na fase de elaboração da redação final na Comissão de Justiça da Câmara Municipal. Depois vai à Plenário para aprovação simbólica da Redação Final e envio ao Executivo Municipal para fins de sanção ou veto. 

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