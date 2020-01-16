10 concursos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Dez concursos públicos estão com inscrições abertas no Espírito Santo. As chances são para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil.
As prefeituras de Vila Velha e Fundão estão com oportunidades para cargos efetivos, com 1.423 e 108 vagas, respectivamente. Em Ibitirama, a Prefeitura e a Câmara totalizam 75 chances.
Para os demais municípios, as seleções têm como objetivo contratar profissionais temporários. Oportunidades ainda no Ifes e na Ufes.
CONFIRA AS VAGAS
1 - Prefeitura de Vila Velha
- A oferta é de 1.423 vagas para cargos de níveis médio e superior. São oportunidades nas áreas de Saúde, Educação, setor administrativo e ainda para ingressar no quadro funcional do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV). O salário pode chegar a R$ 4.796,82. O atendimento aos candidatos ocorre até 19 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico do Instituto de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).
- Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de professores substitutos. A oferta é de duas vagas para o Campus de Alegre. As oportunidades ofertadas são para as seguintes áreas: Informática (1) e Filosofia (1). O salário varia de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, de acordo com a titulação, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação e a carga horária a ser cumprida é de 20h ou 40h semanais. Os interessados podem se inscrever até 24 de janeiro de 2020, das 8h às 16h, na Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas do Campus de Alegre (Ifes), que fica na Rodovia BR-482, Km 47, Distrito de Rive, Alegre.
- A Prefeitura de Águia Branca abriu processo seletivo para a contratação de 97 profissionais temporários. As oportunidades são destinadas aos candidatos de todos os níveis de escolaridade para cargos como lavador de veículos e máquinas (1), calceteiro, coveiro (1), operador de máquina retroescavadeira (2), auxiliar administrativo (6), técnico de gestão do meio ambiente, assistente social (1), médico, entre outros. O salário varia de R$ 1.032,23 a R$ 3.297,34. Os interessados podem se inscrever até 19 de janeiro de 2020, no site www.idcap.org.br
- A Prefeitura de Alfredo Chaves abriu processo seletivo simplificado com 36 vagas para agente comunitário de saúde, cujo requisito é de Ensino Médio e residência no local que pretende atuar. Os profissionais vão exercer a função em jornada semanal de 36 horas, com salário de R$ 1.250,00. O prazo para se inscrever segue até 20 de janeiro de 2020, no horário das 7h às 13h, no Auditório da Unidade Básica de Saúde Maria Fonseca "Chica", Caja, Centro.
- A Prefeitura de Castelo abriu processo seletivo com quatro vagas para o cargo de operador de serviços de obras públicas. O período de trabalho é de 40 horas semanais com vencimento a ser recebido pelo candidato contratado no valor de R$ 662,33 mas complementação para salário mínimo, vale-feira semanal e vale-alimentação. O requisito é ter o ensino fundamental Incompleto. As inscrições devem ser realizadas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2020, das 7h30 às 13h, na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Castelo.
- Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Fundão. A oferta é de 108 vagas para cargos de ensino fundamental, médio/ técnico e superior. Há chances para cargos como agente municipal de defesa civil, analista administrativo financeiro, assistente social, condutor de ambulância, fisioterapeuta, operadores de máquinas e técnico de enfermagem. A remuneração varia de R$ 864,64 a R$ 3.892,95. As inscrições podem ser feitas até 14 de fevereiro de 2020, no site www.idcap.org.br.
- A Prefeitura de Mimoso do Sul está com inscrições abertas para a seleção de cuidador da educação infantil (01); cuidador da educação especial (01); professor - educação infantil (01); professor educação especial - aee; professor - anos iniciais do ensino fundamental; professor pedagogo; professor peb: arte, educação física, língua estrangeira - inglês, língua portuguesa, matemática, ciências, geografia e história. O salário varia de R$ 998,00 a R$ 1.970,00. As inscrições podem ser feitas até 17 de janeiro de 2020, no site www.incpconcursos.org.br
- A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso que visa a contratação de professores do magistério superior do Quadro Permanente. Os interessados precisam se inscrever no departamento que oferece a vaga. O prazo vai depender de cada local até 14 de fevereiro de 2020. O salário base ofertado varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.616,18, mais benefícios referente a jornada de trabalho de Dedicação Exclusiva ou de 20 a 40 horas semanais.
- A Marinha do Brasil abriu concurso com 900 vagas para a realização de curso nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros e da Carreira Militar. Ao profissional que for efetivado terá a bolsa-auxílio referente a graduação, sendo um valor total bruto de R$ 1.179,72, sendo este valor correspondente a R$ 1.044,00 de soldo militar e R$ 135,72 ao adicional militar. Quando concluir este curso, o profissional será promovido à função de Marinheiro no qual passará a receber a remuneração total no valor de R$ 1.950,00. Para participar da seleção, é preciso ter nível médio. As inscrições devem ser realizadas durante o 20 de janeiro de 2020 até o dia 3 de fevereiro de 2020, por meio do endereço eletrônico www.marinha.mil.br.
- Dois concursos públicos abertos pela Prefeitura e Câmara de Vereadores de Ibitirama oferecem juntos 75 vagas de emprego para os moradores da região. Há vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, e os salários podem chegar a R$ 3,7 mil. As inscrições para os dois concursos poderão ser realizadas pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), no período entre 17 de janeiro e 19 de fevereiro de 2020. As duas seleções, ainda contarão com etapas de provas objetivas e discursivas.