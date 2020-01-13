34 concursos públicos abertos com salários de até R$ 25 mil

Pelo menos 34 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 25.851 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com inscrições até 6 de fevereiro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Vila Velha, abriu concurso com 1.423 vagas, distribuídas por 98 cargos. As oportunidades estão distribuídas por quatro editais nas áreas da Saúde, Educação, administrativa e Instituto de Previdência. As inscrições podem ser feitas até 19 de janeiro.
Também estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Fundão, que conta com 108 vagas. Os interessados podem se inscrever até 14 de fevereiro.