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Em todo o país

34 concursos públicos abertos com salários de até R$ 25 mil

Oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade; no ES, destaque para os concursos das prefeitura de Vila Velha e Fundão

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 12:17
Concursos abertos reúnem milhares de oportunidades em todo o Brasil Crédito: Reprodução internet
Pelo menos 34 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 25.851 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com inscrições até 6 de fevereiro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

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