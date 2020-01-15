Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Vila Velha

Os novos servidores vão recompor alguns quadros da prefeitura e substituir os profissionais que atuam em designação temporária (DT) em algumas áreas.

Os salários ofertados variam de R$ 998,00 (mediante equiparação ao salário mínimo atual) a R$ 4.762,80, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais. As provas objetivas e discursivas das áreas ocorrerão em três domingos diferentes, entre fevereiro e março.