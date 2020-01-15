Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Vila Velha

Os interessados em trabalhar na Prefeitura de Vila Velha devem ficar atentos. O prazo para se inscrever no concurso público do município termina neste domingo, 19 de janeiro. A oferta é de 1.423 vagas para cargos de níveis médio e superior. São oportunidades nas áreas de Saúde, Educação, setor administrativo e ainda para ingressar no quadro funcional do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).
O atendimento aos candidatos ocorre no endereço eletrônico do Instituto de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). As taxas de inscrição são de R$ 45 para cargos de ensino superior e R$ 30 para os de nível médio.
Os novos servidores vão recompor alguns quadros da prefeitura e substituir os profissionais que atuam em designação temporária (DT) em algumas áreas.
Os salários ofertados variam de R$ 998,00 (mediante equiparação ao salário mínimo atual) a R$ 4.762,80, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais. As provas objetivas e discursivas das áreas ocorrerão em três domingos diferentes, entre fevereiro e março.