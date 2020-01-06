Prefeitura de Pancas abre dois processos seletivos para diversos cargos

*Viviane Maciel

A Prefeitura de Pancas abre dois editas para seleção de profissionais de diversos cargos. Crédito: Prefeitura de Pancas / Divulgação

A Prefeitura de Pancas , no noroeste do Espírito Santo, está com dois processos seletivos abertos para diversos cargos. A seleção tem a finalidade de formar cadastro reserva para contratações temporárias ao longo do ano de 2020.

As oportunidades são para operador de máquinas pesadas, eletricista, jardineiro, motorista, auxiliar de serviços públicos e auxiliar de operação e manutenção. As vagas são para nível fundamental e médio, e os selecionados podem receber salários até R$ 954, mais vale alimentação.

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O profissional de operador de máquinas pesadas vai atuar junto a Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano, já os demais cargos irão atuar na Sede Municipal ou em outro local indicado de acordo com a necessidade do município.

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As inscrições podem ser feitas até está terça-feira, 7 de janeiro de 2020, no horário das 7h às 11h e das 12h30 às 16h30, na sede da Prefeitura, localizada da Avenida 13 de Maio, nº 476, Centro. Os candidatos devem apresentar documentos pessoais, e comprovantes de escolaridade e experiência, caso seja necessário. A próxima etapa do processo será a Prova Prática, com data prevista para o dia 08 de janeiro de 2020.

VEJA OS REQUISITOS PARA CADA CARGO

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Requisito: 4ª série do ensino fundamental + carteira nacional de habilitação e experiência comprovada de no mínimo 12 meses.

Carga Horária: 40 horas semanais

Benefícios: R$ 954,00 + cartão alimentação

JARDINEIRO

Requisito: 4ª série do 1º grau + conhecimento específico na área de jardinagem

Carga Horária: 40 horas semanais

Benefícios: 954,00 + cartão alimentação



ELETRICISTA

Requisito: Ensino Fundamental completo + Certificado ou diploma de Curso Profissionalizante + Comprovação de no mínimo 1 (um) ano de experiência

Carga Horária: 40 horas semanais

Benefícios: 954,00 + Cartão alimentação



MOTORISTA

Requisito: 4ª série do ensino fundamental + Comprovação de no mínimo 1 (um) ano de experiência com carteira de motorista categoria D

Carga Horária: 40 horas semanais

Benefícios: 968,67 + cartão alimentação



AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Requisito: 4ª série do Ensino Fundamental

Carga Horária: 40 horas semanais

Benefícios: 906,73 + cartão alimentação



AUXILIAR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Requisito: 4ª série do Ensino Fundamental

Carga Horária: 40 horas semanais

Benefícios: 871,21 + cartão alimentação