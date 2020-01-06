Prefeitura de Pancas abre dois processos seletivos para diversos cargos

*Viviane Maciel
A Prefeitura de Pancas, no noroeste do Espírito Santo, está com dois processos seletivos abertos para diversos cargos. A seleção tem a finalidade de formar cadastro reserva para contratações temporárias ao longo do ano de 2020.
As oportunidades são para operador de máquinas pesadas, eletricista, jardineiro, motorista, auxiliar de serviços públicos e auxiliar de operação e manutenção. As vagas são para nível fundamental e médio, e os selecionados podem receber salários até R$ 954, mais vale alimentação.
O profissional de operador de máquinas pesadas vai atuar junto a Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano, já os demais cargos irão atuar na Sede Municipal ou em outro local indicado de acordo com a necessidade do município.
As inscrições podem ser feitas até está terça-feira, 7 de janeiro de 2020, no horário das 7h às 11h e das 12h30 às 16h30, na sede da Prefeitura, localizada da Avenida 13 de Maio, nº 476, Centro. Os candidatos devem apresentar documentos pessoais, e comprovantes de escolaridade e experiência, caso seja necessário. A próxima etapa do processo será a Prova Prática, com data prevista para o dia 08 de janeiro de 2020.
VEJA OS REQUISITOS PARA CADA CARGO
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Requisito: 4ª série do ensino fundamental + carteira nacional de habilitação e experiência comprovada de no mínimo 12 meses.
Carga Horária: 40 horas semanais
Benefícios: R$ 954,00 + cartão alimentação
Requisito: 4ª série do ensino fundamental + carteira nacional de habilitação e experiência comprovada de no mínimo 12 meses.
Carga Horária: 40 horas semanais
Benefícios: R$ 954,00 + cartão alimentação
JARDINEIRO
Requisito: 4ª série do 1º grau + conhecimento específico na área de jardinagem
Carga Horária: 40 horas semanais
Benefícios: 954,00 + cartão alimentação
Requisito: 4ª série do 1º grau + conhecimento específico na área de jardinagem
Carga Horária: 40 horas semanais
Benefícios: 954,00 + cartão alimentação
ELETRICISTA
Requisito: Ensino Fundamental completo + Certificado ou diploma de Curso Profissionalizante + Comprovação de no mínimo 1 (um) ano de experiência
Carga Horária: 40 horas semanais
Benefícios: 954,00 + Cartão alimentação
Requisito: Ensino Fundamental completo + Certificado ou diploma de Curso Profissionalizante + Comprovação de no mínimo 1 (um) ano de experiência
Carga Horária: 40 horas semanais
Benefícios: 954,00 + Cartão alimentação
MOTORISTA
Requisito: 4ª série do ensino fundamental + Comprovação de no mínimo 1 (um) ano de experiência com carteira de motorista categoria D
Carga Horária: 40 horas semanais
Benefícios: 968,67 + cartão alimentação
Requisito: 4ª série do ensino fundamental + Comprovação de no mínimo 1 (um) ano de experiência com carteira de motorista categoria D
Carga Horária: 40 horas semanais
Benefícios: 968,67 + cartão alimentação
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Requisito: 4ª série do Ensino Fundamental
Carga Horária: 40 horas semanais
Benefícios: 906,73 + cartão alimentação
Requisito: 4ª série do Ensino Fundamental
Carga Horária: 40 horas semanais
Benefícios: 906,73 + cartão alimentação
AUXILIAR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Requisito: 4ª série do Ensino Fundamental
Carga Horária: 40 horas semanais
Benefícios: 871,21 + cartão alimentação
Requisito: 4ª série do Ensino Fundamental
Carga Horária: 40 horas semanais
Benefícios: 871,21 + cartão alimentação
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene