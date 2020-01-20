31 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Pelo menos 31 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689 no Ministério Público Militar, com inscrições até 19 de fevereiro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Fundão abriu concurso para a contratação de 108 servidores efetivos. Os interessados podem se inscrever até 14 de fevereiro. A Câmara e a Prefeitura de Ibitirama também abriram certame para a contratação de profissionais. A oferta é de 75 vagas. Veja lista de concursos abaixo.