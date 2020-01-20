Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 31 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil
Em todo o país

31 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. No Espírito Santo, destaque para o processo seletivo da Prefeitura de Fundão

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 10:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 10:05
Candidatos podem estudar para fazer provas em todo o Brasil Crédito: Pixabay
Pelo menos 31 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689 no Ministério Público Militar, com inscrições até 19 de fevereiro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

Veja Também

Castelo abre concurso para médicos com salário até R$ 9,5 mil

Ministério Público Militar abre concurso com salário de R$ 33 mil

Concursos: 75 vagas abertas em Ibitirama com salários até R$ 3,7 mil

No Espírito Santo, a Prefeitura de Fundão abriu concurso para a contratação de 108 servidores efetivos. Os interessados podem se inscrever até 14 de fevereiro. A Câmara e a Prefeitura de Ibitirama também abriram certame para a contratação de profissionais. A oferta é de 75 vagas. Veja lista de concursos abaixo.
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados