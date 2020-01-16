Ministério Público Militar abre concurso com salário de R$ 33 mil

O Ministério Público Militar (MPM) divulgou o edital de abertura de concurso público para promotor de Justiça Militar. A remuneração é de R$ 33.689,11. A oferta é de seis vagas, sendo uma para cada localidade: Bagé (2), Belém, Manaus, Recife e Rio de Janeiro (1).
Para participar, os candidatos precisam ter bacharelado em Direito e comprovação de exercício por três anos, no mínimo, de atividade jurídica para participar.
As inscrições poderão ser feitas do dia 21 de janeiro de 2020 até as 23h59 do dia 19 de fevereiro 2020, no endereço eletrônico www.mpm.mp.br. A taxa de participação é de R$ 250, e deve ser paga até 20 de fevereiro de 2020.
A seleção conta com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, na provável data do dia 26 de abril de 2020; quatro provas escritas subjetivas, uma para cada Grupo de Matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório; quatro provas orais, uma para cada Grupo de Matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório; prova prática, de caráter classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.
O certame tem prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.