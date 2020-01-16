Ministério Público Militar abre concurso com salário de R$ 33 mil

Para participar, os candidatos precisam ter bacharelado em Direito e comprovação de exercício por três anos, no mínimo, de atividade jurídica para participar.

A seleção conta com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, na provável data do dia 26 de abril de 2020; quatro provas escritas subjetivas, uma para cada Grupo de Matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório; quatro provas orais, uma para cada Grupo de Matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório; prova prática, de caráter classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.