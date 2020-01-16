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Ministério Público Militar abre concurso com salário de R$ 33 mil

Inscrições poderão ser feitas a partir do dia 21 de janeiro; oferta é de seis vagas para promotor de Justiça Militar

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 12:24
Ministério Público Militar vai contratar promotores de Justiça Crédito: Divulgação/MPM
O Ministério Público Militar (MPM) divulgou o edital de abertura de concurso público para promotor de Justiça Militar. A remuneração é de R$ 33.689,11. A oferta é de seis vagas, sendo uma para cada localidade: Bagé (2), Belém, Manaus, Recife e Rio de Janeiro (1).
Para participar, os candidatos precisam ter bacharelado em Direito e comprovação de exercício por três anos, no mínimo, de atividade jurídica para participar.

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As inscrições poderão ser feitas do dia 21 de janeiro de 2020 até as 23h59 do dia 19 de fevereiro 2020, no endereço eletrônico www.mpm.mp.br. A taxa de participação é de R$ 250, e deve ser paga até 20 de fevereiro de 2020.
A seleção conta com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, na provável data do dia 26 de abril de 2020; quatro provas escritas subjetivas, uma para cada Grupo de Matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório; quatro provas orais, uma para cada Grupo de Matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório; prova prática, de caráter classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

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O certame tem prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
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