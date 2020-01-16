Castelo abre concurso para médicos com salário até R$ 9,5 mil

A Prefeitura de Castelo, no sul do Espírito Santo, divulgou o edital do processo seletivo para contratação de médicos em regime de designação temporária no município. Os interessados podem se inscrever a partir do dia 20 de janeiro de 2020.
As oportunidades são para os cargos de médico clínico geral e clínico geral para o programa Estratégia Saúde da Família (ESF), no Sistema Único de Saúde (SUS). Os contratados podem receber remuneração de até R$ 9.565,89, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 600 e vale feira.
O período de inscrições vai até o dia 26 de janeiro. Para se candidatar a uma vaga, o profissional deve enviar através do e-mail [email protected], o formulário de inscrição, a documentação exigida no edital e a documentação para fins de avaliação de títulos, conforme o anexo II, disponíveis no site da prefeitura.
O prefeito de Castelo, Domingos Fracaroli, afirma ainda que há expectativas para novas seleções. Estamos trabalhando incansavelmente para contratação de médicos. Fizemos um processo seletivo em novembro de 2019 e também aderimos a um edital do governo do Estado. No entanto, ainda não conseguimos suprir todas as necessidades de médicos para as nossas equipes de saúde. Por isso esse novo edital se faz tão importante. A expectativa é positiva, devido aos novos profissionais que estão entrando no mercado agora no início do ano. Não desistiremos até que todos os territórios estejam com suas equipes de saúde completas, garantiu.
CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA CARGO
Médico clínico geral (ESF)
- Vagas: 2 + Cadastro reserva
- Carga horária: 40h semanais
- Requisitos: Diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina fornecido por Instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM)
Médico clínico geral
- Vagas: 1 + Cadastro reserva
- Carga horária: 20h semanais
- Requisitos: Diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina fornecido por Instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).