Castelo abre concurso para médicos com salário até R$ 9,5 mil

As oportunidades são para os cargos de médico clínico geral e clínico geral para o programa Estratégia Saúde da Família (ESF), no Sistema Único de Saúde (SUS). Os contratados podem receber remuneração de até R$ 9.565,89, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 600 e vale feira.

O prefeito de Castelo, Domingos Fracaroli, afirma ainda que há expectativas para novas seleções. Estamos trabalhando incansavelmente para contratação de médicos. Fizemos um processo seletivo em novembro de 2019 e também aderimos a um edital do governo do Estado. No entanto, ainda não conseguimos suprir todas as necessidades de médicos para as nossas equipes de saúde. Por isso esse novo edital se faz tão importante. A expectativa é positiva, devido aos novos profissionais que estão entrando no mercado agora no início do ano. Não desistiremos até que todos os territórios estejam com suas equipes de saúde completas, garantiu.