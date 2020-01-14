Prefeitura de Vitória contrata médicos temporários

Prefeitura de Vitória abriu concurso com 172 vagas para o magistério Crédito: Fábio Vicentini

Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo para a contratação de médicos temporários. O salário pode pode chegar a R$ 5,1 mil. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 16 de janeiro de 2020.

De acordo com o edital, há duas vagas para infectologista plantão. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O profissional que trabalhar 16 horas terá remuneração de R$ 3.484,82, enquanto para que para os de jornada de trabalho de 24 horas o salário é de R$ 5.162,82.

As inscrições poderão ser feitas no período de 16 a 25 de janeiro de 2020, no site no site da prefeitura , onde constam o edital e a ficha de inscrição online.

Depois disso, o candidato deverá comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar, Vitória. É necessário levar comprovante de pedido de inscrição em processo seletivo simplificado, juntamente com a documentação comprobatória em envelope grampeado, no período de 20 a 31 de janeiro de 2020, das 9h às 16h.