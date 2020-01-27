Prefeitura de Vila Velha contrata profissionais da área da Saúde

A Prefeitura de Vila Velha divulgou nesta segunda-feira (27) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a área da Saúde. As chances são para profissionais de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a quase R$ 6 mil.
As inscrições podem ser feitas no endereço www.vilavelha.es.gov.br, até as 17 horas do dia 10 de fevereiro de 2020.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. A seleção terá a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por até igual período.
CONFIRA OS CARGOS
MÉDICO ALERGISTA
- Requisitos: Ensino Superior, além de título de especialista em Alergologia e Imunologia e registro profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 20 horas
- Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo e registro profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 20 horas
- Salário Base: R$ 2.494,80 + (Gratificação da Lei 5.959/2017) + R$ 2.900,00(Gratificação de Incentivo da Lei 5.960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo, além de título de Especialista em Geriatria e Gerontologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 20 horas semanais
- Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo, além de Certificado de Residência Médica na área de Ginecologia ou Título de Especialista na área de Ginecologia e registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 20 horas
- Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: 6 vagas, cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo e Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia AMB X Sociedade de Especialidade ou Residência Médica Conclusa reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica. Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 20 horas
- Salário Base: R$ 2.494,80 + (Gratificação da Lei 5.959/2017) + R$ 2.900,00(Gratificação de Incentivo da Lei 5.960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: 4 vagas + Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Infectologia ou Título de Especialista na área de Infectologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 20 horas
- Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: 1 vaga + Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Neurologia ou Título de Especialista na área de Neurologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 20 horas
- Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Neurologia Infantil ou Título de Especialista na área de Neurologia Infantil e registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 20 horas
- Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Oftalmologia ou Título de Especialista na área de Oftalmologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 20 horas
- Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Pediatria ou Título de Especialista na área de Pediatria e registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 20 horas
- Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Pneumologia ou Título de Especialista na área de Pneumologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 20 horas
- Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo e título de Especialista em Psiquiatria Infantil. Registro Profissional no Conselho Regional da Classe e Registro de Qualificação de Especialista.
- Carga Horária: 20 horas
- Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: 2 vagas + Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo e título de Especialista em Psiquiatria, além de registro Profissional no Conselho Regional da Classe e registro de Qualificação de Especialista.
- Carga Horária: 20 horas
- Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: 1 vaga + Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Reumatologia ou Título de Especialista na área de Reumatologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 20 horas
- Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: 1 vaga + Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional e registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.901,72 + Gratificação de R$ 230,00 (Lei 5654/2015) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 30 horas
- Salário Base: R$ 1.901,72 + Gratificação de R$ 230,00 (Lei 5654/2015) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Superior Completo em Farmácia e registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
- Carga Horária: 30 horas
- Salário Base: R$ 1.901,72 + Gratificação de R$ 230,00 (Lei 5654/2015) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Médio Completo.
- Carga Horária: 40 horas
- Salário Base: R$ 816,48 + Gratificação de R$ 200,00 (Lei 5654/2015) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: Cadastro de Reserva
- Requisitos: Ensino Médio Completo.
- Carga Horária: 40 horas
- Salário Base: R$ 929,88 + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
- Vagas: Cadastro de Reserva