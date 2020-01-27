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Prefeitura de Vila Velha contrata profissionais da área da Saúde

Oportunidades são destinadas a cargos de níveis médio e superior; remuneração pode chegar a R$ 6 mil, de acordo com o cargo

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 13:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 13:10
Prefeitura de Vila Velha vai contratar médicos e outros profissionais da área de saúde Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Vila Velha divulgou nesta segunda-feira (27) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a área da Saúde. As chances são para profissionais de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a quase R$ 6 mil. 
As inscrições podem ser feitas no endereço www.vilavelha.es.gov.br, até as 17 horas do dia 10 de fevereiro de 2020.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. A seleção terá a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por até igual período. 

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CONFIRA OS CARGOS

MÉDICO ALERGISTA 
  • Requisitos: Ensino Superior, além de título de especialista em Alergologia e Imunologia e registro profissional no Conselho Regional da Classe. 
  • Carga Horária: 20 horas
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação. 
  • Vagas: Cadastro de Reserva
MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA
  • Requisitos: Ensino Superior Completo e registro profissional no Conselho Regional da Classe.
  • Carga Horária: 20 horas
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + (Gratificação da Lei 5.959/2017) + R$ 2.900,00(Gratificação de Incentivo da Lei 5.960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: Cadastro de Reserva
MÉDICO GERIATRA
  • Requisitos: Ensino Superior Completo, além de título de Especialista em Geriatria e Gerontologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
  • Carga Horária: 20 horas semanais
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: Cadastro de Reserva 
MÉDICO GINECOLOGISTA
  • Requisitos: Ensino Superior Completo, além de Certificado de Residência Médica na área de Ginecologia ou Título de Especialista na área de Ginecologia e registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
  • Carga Horária: 20 horas
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: 6 vagas, cadastro de Reserva
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA PLANTONISTA
  • Requisitos: Ensino Superior Completo e Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia AMB X Sociedade de Especialidade ou Residência Médica Conclusa reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica. Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
  • Carga Horária: 20 horas
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + (Gratificação da Lei 5.959/2017) + R$ 2.900,00(Gratificação de Incentivo da Lei 5.960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: 4 vagas + Cadastro de Reserva
MÉDICO INFECTOLOGISTA ADULTO
  • Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Infectologia ou Título de Especialista na área de Infectologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
  • Carga Horária: 20 horas
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: 1 vaga + Cadastro de Reserva
MÉDICO NEUROLOGISTA ADULTO
  • Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Neurologia ou Título de  Especialista na área de Neurologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
  • Carga Horária: 20 horas
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: Cadastro de Reserva
MÉDICO NEUROLOGISTA INFANTIL
  • Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Neurologia Infantil ou Título de Especialista na área de Neurologia Infantil e registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
  • Carga Horária: 20 horas
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação. 
  • Vagas: Cadastro de Reserva 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA
  • Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Oftalmologia ou Título de Especialista na área de Oftalmologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
  • Carga Horária: 20 horas
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação. 
  • Vagas: Cadastro de Reserva
MÉDICO PEDIATRA
  • Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Pediatria ou Título de Especialista na área de Pediatria e registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
  • Carga Horária: 20 horas
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: Cadastro de Reserva
MÉDICO PNEUMOLOGISTA ADULTO
  • Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Pneumologia ou Título de Especialista na área de Pneumologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe. 
  • Carga Horária: 20 horas
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: Cadastro de Reserva
MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL
  • Requisitos: Ensino Superior Completo e título de Especialista em Psiquiatria Infantil. Registro Profissional no Conselho Regional da Classe e Registro de Qualificação de Especialista.
  • Carga Horária: 20 horas
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: 2 vagas + Cadastro de Reserva
MÉDICO PSIQUIATRA ADULTO
  • Requisitos: Ensino Superior Completo e título de Especialista em Psiquiatria, além de registro Profissional no Conselho Regional da Classe e registro de Qualificação de Especialista.
  • Carga Horária: 20 horas
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: 1 vaga + Cadastro de Reserva
MÉDICO REUMATOLOGISTA
  • Requisitos: Ensino Superior Completo, além de certificado de Residência Médica na área de Reumatologia ou Título de Especialista na área de Reumatologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
  • Carga Horária: 20 horas
  • Salário Base: R$ 2.494,80 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: 1 vaga + Cadastro de Reserva
TERAPEUTA OCUPACIONAL 30 HORAS
  • Requisitos: Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional e registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
  • Carga Horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.901,72 + Gratificação de R$ 230,00 (Lei 5654/2015) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: Cadastro de Reserva
PSICÓLOGO 30 HORAS
  • Requisitos: Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
  • Carga Horária: 30 horas
  • Salário Base: R$ 1.901,72 + Gratificação de R$ 230,00 (Lei 5654/2015) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: Cadastro de Reserva
FARMACÊUTICO 30 HORAS
  • Requisitos: Ensino Superior Completo em Farmácia e registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
  • Carga Horária: 30 horas
  • Salário Base: R$ 1.901,72 + Gratificação de R$ 230,00 (Lei 5654/2015) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal específica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: Cadastro de Reserva
AGENTE DE FARMÁCIA 
  • Requisitos: Ensino Médio Completo.
  • Carga Horária: 40 horas
  • Salário Base: R$ 816,48 + Gratificação de R$ 200,00 (Lei 5654/2015) + insalubridade conforme laudo e Legislação Municipal especifica + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: Cadastro de Reserva
ASSISTENTE PUBLICO ADMINISTRATIVO
  • Requisitos: Ensino Médio Completo.
  • Carga Horária: 40 horas
  • Salário Base: R$ 929,88 + R$ 150,00 de Auxílio Alimentação.
  • Vagas: Cadastro de Reserva
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