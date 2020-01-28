Prefeitura de Linhares contrata médico temporário

A remuneração varia de R$ 3.3229,20 a R$ 13.455. Os interessados poderão se inscrever no período de 4 a 6 de fevereiro de 2020, na sede da secretaria municipal de Administração e dos Recursos Humanos, que fica no centro de Linhares, próximo à Igreja Batista Memorial. O atendimento ocorre das 9h às 17 horas.