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Saúde

Prefeitura de Linhares contrata médico temporário

Salário varia de R$ 3.3229,20 a R$ 13.455; inscrições poderão ser feitas de 4 a 6 de fevereiro de 2020

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 11:43
Prefeitura de Linhares divulgou edital de contratação de médicos Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares
A Prefeitura de Linhares, município do Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de médicos. A oferta é de 12 vagas para atuar no Hospital Geral de Linhares (HGL), unidades básicas de saúde e no programa Estratégia Saúde da Família (ESF). Também haverá formação de cadastro de reserva.

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A remuneração varia de R$ 3.3229,20 a R$ 13.455. Os interessados poderão se inscrever no período de 4 a 6 de fevereiro de 2020, na sede da secretaria municipal de Administração e dos Recursos Humanos, que fica no centro de Linhares, próximo à Igreja Batista Memorial. O atendimento ocorre das 9h às 17 horas.
Para se inscrever, o candidato precisa levar a ficha de inscrição, disponível no site da prefeitura, e toda a documentação necessária prevista no edital.
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