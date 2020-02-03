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Em todo o país

37 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

No Espírito Santo, há inscrições para as prefeituras de Cariacica, Ibitirama, Fundão e João Neiva. Veja outras seleções

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 21:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2020 às 21:36
Concurso público Crédito: Pixabay
Boa notícia para quem sonha com a estabilidade da carreira pública. Pelo menos 37 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33,6 mil mensais no Ministério Público Militar, que está com inscrições abertas até 19 de fevereiro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o concurso da guarda municipal. A oferta é de 50 vagas e os candidatos precisam ter o nível médio. O atendimento ocorre até 16 de fevereiro.

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Inscrições abertas também para a seleção da Prefeitura de Fundão, que vai contratar 108 servidores efetivos. Os interessados podem se inscrever até 14 de fevereiro. A Câmara e a Prefeitura de Ibitirama também abriram certame para a contratação de profissionais. A oferta é de 75 vagas.
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