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Praticidade

Sine online: aprenda a consultar as vagas de emprego sem sair de casa

Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda da Serra oferece dicas para quem está à procura de emprego e quer usar o site do Sine como ferramenta para achar uma vaga

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 11:46
Dicas de como consultar vagas de emprego do Sine pela internet. Crédito: Alexey Tulenkov (Freepik)
O Sine da Serra disponibiliza muitas vagas de emprego todos os dias. E para auxiliar os candidatos que estão em busca de uma oportunidade,  a Secretária de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) preparou dicas para quem quer conquistar um lugar no mercado de trabalho aproveitando todas as vantagens do portal.
O site Serra+Emprego traz facilidades e muita informação para o trabalhador. Nele é possível encontrar o total das vagas de emprego que serão oferecidas no Sine no dia seguinte, com todas as informações e requisitos de cada uma delas.

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Esse anúncio no site é para facilitar a vida de quem busca emprego, para evitar que ele tenha custos se dirigindo ao Sine. De casa mesmo, pelo computador ou pelo celular, ele consegue conferir as vagas, explicou a secretária interina de Trabalho, Aline Oliveira.

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O portal  funciona apenas para consulta de vagas, para se candidatar é preciso reunir os documentos pessoais e se dirigir ao Sine da Serra, localizado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, a partir das 8 h.

CONFIRA 5 DICAS PARA USAR O SITE E CONQUISTAR UMA VAGA

Aliado

As oportunidades mudam diariamente, por isso todos os dias, após às 17 horas, o site é atualizado e o candidato pode verificar se a vaga de interesse será oferecida no dia seguinte.
O site conta com a opção de "Alerta de Vagas",  que informa ao candidato quando uma oportunidade é compatível com o seu perfil. Para estar sempre informado, basta se inscrever no site e habilitar o celular para receber notificação de e-mails.
No site, é possível encontrar dicas e informações importantes sobre como elaborar currículo, como se comportar em entrevistas e dinâmicas de grupo e muito mais.
Pelo Portal, é possível agendar horários nas unidades e secretarias da prefeitura para realizar diversos serviços, como emissão de carteira de trabalho. As marcações podem ser feitas na aba Agendamento para Seguro Desemprego.
O site é um importante aliado do trabalhador, ele dá todas as informações das vagas abertas, com os requisitos exigidos. Mas para se dar bem, é preciso comparecer a unidade do Sine e se candidatar a vaga pessoalmente.
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