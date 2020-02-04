Sine online: aprenda a consultar as vagas de emprego sem sair de casa

O Sine da Serra disponibiliza muitas vagas de emprego todos os dias. E para auxiliar os candidatos que estão em busca de uma oportunidade, a Secretária de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) preparou dicas para quem quer conquistar um lugar no mercado de trabalho aproveitando todas as vantagens do portal.
O site Serra+Emprego traz facilidades e muita informação para o trabalhador. Nele é possível encontrar o total das vagas de emprego que serão oferecidas no Sine no dia seguinte, com todas as informações e requisitos de cada uma delas.
Esse anúncio no site é para facilitar a vida de quem busca emprego, para evitar que ele tenha custos se dirigindo ao Sine. De casa mesmo, pelo computador ou pelo celular, ele consegue conferir as vagas, explicou a secretária interina de Trabalho, Aline Oliveira.
O portal funciona apenas para consulta de vagas, para se candidatar é preciso reunir os documentos pessoais e se dirigir ao Sine da Serra, localizado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, a partir das 8 h.
CONFIRA 5 DICAS PARA USAR O SITE E CONQUISTAR UMA VAGA
Aliado
As oportunidades mudam diariamente, por isso todos os dias, após às 17 horas, o site é atualizado e o candidato pode verificar se a vaga de interesse será oferecida no dia seguinte.
O site conta com a opção de "Alerta de Vagas", que informa ao candidato quando uma oportunidade é compatível com o seu perfil. Para estar sempre informado, basta se inscrever no site e habilitar o celular para receber notificação de e-mails.
No site, é possível encontrar dicas e informações importantes sobre como elaborar currículo, como se comportar em entrevistas e dinâmicas de grupo e muito mais.
Pelo Portal, é possível agendar horários nas unidades e secretarias da prefeitura para realizar diversos serviços, como emissão de carteira de trabalho. As marcações podem ser feitas na aba Agendamento para Seguro Desemprego.
O site é um importante aliado do trabalhador, ele dá todas as informações das vagas abertas, com os requisitos exigidos. Mas para se dar bem, é preciso comparecer a unidade do Sine e se candidatar a vaga pessoalmente.