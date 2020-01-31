Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Academia contrata professor de musculação Crédito: Pixabay

Quem está à procura de emprego devem preparar o currículo. Há oportunidades para quem quer trabalhar em academia, construtora e em indústria de vidros. As chances são para profissionais de níveis médio e superior.

A academia Wellness Orla de Camburi, que será inaugurada no dia 10 de fevereiro, está com 30 vagas abertas para a contratação de professores, recepcionistas e profissionais da área de manutenção. A preferência é para quem mora em Vitória

A Viminas Vidros Especiais, transformadora e beneficiadora de vidros cujo parque industrial fica no bairro Civit II, na Serra, tem seis vagas disponíveis.

Para o cargo de eletromecânico há uma oportunidade. É necessário ter formação técnica em eletrotécnica ou automação industrial, conhecimentos em programação, inversores, circuitos elétricos, mecânica e Pacote Office, experiência em manutenção preventiva/corretiva/preditiva e espírito de equipe.

Os interessados no cargo de auxiliar de produção precisam ter ensino médio completo. Não há exigência de experiência na área. Há cinco vagas disponíveis para a função.

Já a construtora MRV abriu seleção para credenciar corretores de imóveis autônomos para atuar nas cidades de Serra, Vila Velha e Cariacica. Os profissionais precisam ter ensino médio completo e que tenham experiência nas áreas de vendas ou atendimento ao cliente. Cerca de 30 profissionais serão credenciados e passarão por um curso de qualificação.

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