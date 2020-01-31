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Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Há oportunidades para quem quer trabalhar em academia, construtora e em indústria de vidros

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 19:51
Academia contrata professor de musculação  Crédito: Pixabay
Quem está à procura de emprego devem preparar o currículo. Há oportunidades para quem quer trabalhar em academia, construtora e em indústria de vidros. As chances são para profissionais de níveis médio e superior. 
A academia Wellness Orla de Camburi, que será inaugurada no dia 10 de fevereiro, está com 30 vagas abertas para a contratação de professores, recepcionistas e profissionais da área de manutenção. A preferência é para quem mora em Vitória
A Viminas Vidros Especiais, transformadora e beneficiadora de vidros cujo parque industrial fica no bairro Civit II, na Serra, tem seis vagas disponíveis.
Para o cargo de eletromecânico há uma oportunidade. É necessário ter formação técnica em eletrotécnica ou automação industrial, conhecimentos em programação, inversores, circuitos elétricos, mecânica e Pacote Office, experiência em manutenção preventiva/corretiva/preditiva e espírito de equipe.

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Os interessados no cargo de auxiliar de produção precisam ter ensino médio completo. Não há exigência de experiência na área. Há cinco vagas disponíveis para a função.
Já a construtora MRV abriu seleção para credenciar corretores de imóveis autônomos para atuar nas cidades de Serra, Vila Velha e Cariacica. Os profissionais precisam ter ensino médio completo e que tenham experiência nas áreas de vendas ou atendimento ao cliente. Cerca de 30 profissionais serão credenciados e passarão por um curso de qualificação. 

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO

Wellness Orla de Camburi
  • Vagas: 30
  • Cargos:
  • Professor de musculação
  • Professores de aulas coletivas como spinning, localizada, dança, entre outras
  • Recepcionista 
  • Área de manutenção. 
  • Currículo: devem ser enviados para o e-mail [email protected]
Viminas 
  • Vagas: 6
  • Cargos:
  • Eletromecânico (1)
  • Auxiliar de produção (5)
  • Currículos: devem ser enviados para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
MRV
  • Vagas: 30
  • Cargo:
  • Corretor de imóveis autônomo
  • Currículo: Os interessados podem enviar currículo para o WhatsApp (27) 98190-0088 ou [email protected].
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