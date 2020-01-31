Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Quem está à procura de emprego devem preparar o currículo. Há oportunidades para quem quer trabalhar em academia, construtora e em indústria de vidros. As chances são para profissionais de níveis médio e superior.
A academia Wellness Orla de Camburi, que será inaugurada no dia 10 de fevereiro, está com 30 vagas abertas para a contratação de professores, recepcionistas e profissionais da área de manutenção. A preferência é para quem mora em Vitória.
A Viminas Vidros Especiais, transformadora e beneficiadora de vidros cujo parque industrial fica no bairro Civit II, na Serra, tem seis vagas disponíveis.
Para o cargo de eletromecânico há uma oportunidade. É necessário ter formação técnica em eletrotécnica ou automação industrial, conhecimentos em programação, inversores, circuitos elétricos, mecânica e Pacote Office, experiência em manutenção preventiva/corretiva/preditiva e espírito de equipe.
Os interessados no cargo de auxiliar de produção precisam ter ensino médio completo. Não há exigência de experiência na área. Há cinco vagas disponíveis para a função.
Já a construtora MRV abriu seleção para credenciar corretores de imóveis autônomos para atuar nas cidades de Serra, Vila Velha e Cariacica. Os profissionais precisam ter ensino médio completo e que tenham experiência nas áreas de vendas ou atendimento ao cliente. Cerca de 30 profissionais serão credenciados e passarão por um curso de qualificação.
CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO
Wellness Orla de Camburi
- Vagas: 30
- Cargos:
- Professor de musculação
- Professores de aulas coletivas como spinning, localizada, dança, entre outras
- Recepcionista
- Área de manutenção.
- Currículo: devem ser enviados para o e-mail [email protected]
- Vagas: 6
- Cargos:
- Eletromecânico (1)
- Auxiliar de produção (5)
- Currículos: devem ser enviados para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
- Vagas: 30
- Cargo:
- Corretor de imóveis autônomo
- Currículo: Os interessados podem enviar currículo para o WhatsApp (27) 98190-0088 ou [email protected].