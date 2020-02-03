De enfermeiro a manicure: semana começa com 756 vagas de emprego

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Arquivo - GZ

A semana começa bem para quem está à procura de emprego . São 756 vagas abertas nos Sines e nas agências do trabalhador de todo o Estado, a partir desta segunda-feira (3). As chances são para empregos fixos, temporários e estágios, e atendem profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Na Grande Vitória, o município de Cariacica é o que mais se destaca pela quantidade de vagas, são 251 chances ofertadas pela Agência do Trabalhador e outras 81 pelo Sine municipal. Serra Vila Velha também oferecem centenas de oportunidades, sendo 111 e 156, respectivamente, para cada município. Em Vitória , a semana começa com 13 vagas, desde mecânico a atendente.

Nos municípios do interior do Norte do Espírito Santo, o Sine de São Mateus é o que mais oferece vagas, sendo 78 oportunidades entre empregos e estágios. Em Linhares são 30 chances para profissionais de todos os níveis, e outras 26 distribuídas em Barra de São Francisco e Nova Venécia . No Sul, Anchieta oferece 10 chances de trabalho com carteira assinada.

Os interessados em se candidatar, podem procurar a unidade mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As vagas dos sines municipais são interligadas, ou seja, o candidato pode concorrer a qualquer uma das oportunidades.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA (154 vagas)

Vagas: Analista fiscal - economista (1), armador de ferragens na construção civil (20), arrematadeira (1), arte-finalista (1), assistente de serviço de contabilidade (1), assistente de vendas (1), auxiliar administrativo - estágio (2), auxiliar de lavanderia (1) auxiliar de manutenção predial (1), barbeiro (1), carpinteiro (30), consultor de vendas (3), cortador de mármore (1), costureira em geral (10), cozinheiro geral (1), estoquista - pcd (3), funileiro soldador (1) gerente comercial (1), impressor flexográfico (1), manicure (4), manicure (6), manicure (2) mecânico de manutenção de britagem (2), mecânico eletricista de automóveis (1), montador de máquinas-ferramentas - usinagem de metais (2), motorista carreteiro (10) nutricionista (1), operador de guilhotina - corte de papel (2), operador de prensa - ferramentaria (2) passador de roupas (1), pedreiro (10), pedreiro de fachada (3), pintor de alvenaria (20), pintor de carros (1), polidor de metais (2), promotor de vendas - pcd (1), recepcionista atendente (1), supervisor de vendas comercial (1), sushiman (1), vendedor de serviços (1), vendedor de serviços (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA (13 Vagas)

Vagas: Atendente de balcão - pdc (1), mecânico de automóvel (3), pintor de automóveis (3), montador de automóveis (1), mecânico de máquinas pesadas - manutenção (1), mecânico de máquinas pesadas - manutenção (1), auxiliar administrativo - estágio (1), técnico de produção (1), gerente de enfermagem (1).

SINE DA SERRA (111 vagas)

Vagas: Ajudante de carga e descarga (20), analista de recursos humanos (1), analista de recursos humanos (1), assistente administrativo (1), auxiliar de expedição (1), auxiliar de logística - estágio (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), conferente de mercadoria (1), cozinheiro de restaurante (1), frentista (2), gerente de restaurante (1), gesseiro - instalador de drywall e etc (1), lubrificador auxiliar de mecânico (1), mecânico de manutenção de motores a diesel (1), mecânico de veículos automotores a diesel (2), operador de guilhotina (2), operador de máquina de dobrar chapas (1), operador de máquinas fixas - operador de máquinas e equipamentos industriais e operador inicial (10), operador de prensa dobradeira (2), pedreiro (9), pedreiro oficial (10), pedreiro oficial (2), pedreiro oficial polivalente (4), polidor de metais inox (2), técnico analista de produção (1), técnico de edificações (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática - estágio (6), vendedor no comércio de mercadorias (1), vendedor de serviços (1).

Vagas para pessoas com deficiências (PCD): Consultor de vendas - assessor de vendas (1), embalador a mão (14), servente de obras (2).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA (251 vagas)

Vagas: Açougueiro (supermercado), ajudante de manutenção veicular (transportadora), ajudante de motorista (papelaria), ajudante de obras (engenharia), ajudante de padaria (padaria), ajudante expedidor (transportadora), analista de departamento pessoal  cód. ad8436 (recrutadora), analista de processos assistente administrativo  cód. adm1831 (recrutadora), assistente administrativo, atendente (bar), auxiliar administrativo de rh, auxiliar administrativo (autopeças), auxiliar administrativo (distribuidora), auxiliar administrativo (motel), auxiliar de auditoria e estoque  cód. aae8248 (recrutadora), auxiliar de corte, auxiliar de cozinha (bar), auxiliar de cozinha (hamburgueria), auxiliar de cozinha (padaria), auxiliar de creche, auxiliar de estoque júnior, auxiliar de expedição (transportadora), auxiliar de farmácia (hospital), auxiliar de recursos humanos, auxiliar de serviços gerais (supermercado), auxiliar departamento de pessoal (empresa de contabilidade), auxiliar operacional escola  cód. ape8899 (recrutadora), caldeireiro, camareira (hotel), chapeiro (lanchonete), chefe de cozinha (supermercado), chefe de cozinha (supermercado), chefe de fila (hamburgueria), conferente (papelaria), coordenador de atendimento (lanchonete), copeiro (hospital), costureira pilotista (indústria têxtil), costureira retista pilotista, empregada doméstica (recrutadora), estágio comercial cód. ech9621 (recrutadora), estágio de administração ou logística (transportadora), estágio de ensino médio, estágio de ensino médio (recrutadora), estoquista, faturista (comércio de máquinas de escritório), financeiro (construtora), fonoaudiologia infantil (clínica), garagista (hipermercado), garçom (hamburgueria), garçom (restaurante), gerente (bar), lavadeiro (motel), líder de atendimento (loja shopping), mecânico industrial, mecânico industrial empresa de (beneficiamentos de materiais), montador de móveis, motociclista (locadora de veículos com motorista), motorista carro pequeno (locadora de veículos com motorista), oficial polivalente (engenharia), operador de corte e dobra de açougueiro, operador de pá carregadeira, operador de produção, operador de telemarketing ativo (telecomunicação), pedreiro (engenharia), pedreiro (transportadora), promotora de vendas (posto de combustível), psicólogo infantil (clínica), recepcionista/telefonista, recepcionista(clínica), repositor (papelaria), repositor (supermercado), técnico de edificações (engenharia), vendedor de eletros portáteis (hipermercado), vendedor de linha branca (hipermercado), vendedor de material de construção, vendedor de peças de moto, vendedor interno, vendedor material de construção, vendedor (escola de idiomas).

Vagas para pessoas com deficiências (PCD): Ajudante de motorista (papelaria), ajudante de depósito, assistente de logística júnior, atendente, atendente (hospital), auxiliar de atendimento (faculdade), auxiliar de escritório, auxiliar de farmácia (hospital), cobrador (transporte coletivo), embalador (supermercado), motorista de entrega (distribuidora), movimentador de mercadorias (distribuidora), promotor de vendas (distribuidora), repositor (supermercado), vendedor de eletros portáteis (hipermercado), vendedor de linha branca (hipermercado).

SINE DE ANCHIETA (10 vagas)

Vagas: Auxiliar de refrigeração (1), mecânico de manutenção e instalação (1), padeiro/confeiteiro (1), mecânico de refrigeração (2), operador comercial (3), caixa (2).

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SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (13 vagas)

Vagas: Analista de redes de comunicação de dados (1), auxiliar de cozinha (1), consultor de vendas (1), coordenador de infraestrutura (1), coordenador de redes (1), costureira em geral (1), garçom (1), motociclistas de entregas rápidas (1), supervisor de patrimônio (1), técnico agropecuária (1), técnico agrícola (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática (1), vendedor interno (1).

SINE DE CARIACICA (81 vagas)

Vagas: Açougueiro (20), auxiliar de expedição (10), auxiliar de marceneiro (1), auxiliar na mecânica de máquinas pesadas (2), costureira (8), estofador de móveis (1), gerente de restaurante (1), lavadeiro (1), manicure (5), mecânico de lavadora (2), mecânico de máquinas pesadas, mecânico de refrigeração (2), modelista (1), motorista carreteiro (6), operador de máquina de dobrar chapas (2), operador de guilhotina (2), polidor de metais (2), representante comercial (1), técnico de manutenção eletrônica (2), torneiro repuxador (1), vendedor porta a porta (8), vidraceiro (1).

SINE DE LINHARES (30 vagas)

Vagas: Alinhador de automóvel (1), assistente de reservas (1), auxiliar contábil (1), auxiliar de produção (2), auxiliar de serviços gerais (3), banhista tosador (1), consultor de vendas (3), costureira industrial (2), farmacêutico (1), ferramenteiro (1), fiscal de campo (2), lanterneiro (1), mecânico de colhedora (2), modelista (1), operador de ete/eta (1), recepcionista (1), supervisor de manutenção (1), supervisor de oficina mecânica (1), técnico de edificações (1), técnico em meio ambiente (1) técnico de refrigeração (1), vendedor pracista (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA (13 vagas)

Vagas: Polidor de pedras (1), costureira (1), técnica em estética (1), mecânico a diesel (2), pizzaiolo (1), vendedor externo (1), auxiliar de elétrica automotivo (1), auxiliar de costura (1), vendedor interno (1), auxiliar técnico de projetos I (1), auxiliar administrativo - pcd (1).

SINE DE SÃO MATEUS (78 vagas)