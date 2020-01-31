Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Vitória abre dois processos seletivos para a área da Saúde
Temporários

Prefeitura de Vitória abre dois processos seletivos para a área da Saúde

Oportunidades são para os cargos de assistente de farmácia e cirurgião dentista com salários de até R$ 3,1 mil; inscrições estão abertas no site da Prefeitura e podem ser feitas até o dia 2 de fevereiro de 2020

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 18:33
Prédio da Prefeitura de Vitória. Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo
Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para dois processos seletivos para o preenchimento de vagas na área da Saúde. As oportunidades são para contratações temporárias de profissionais e cadastro de reservas para atender as necessidades do município.
As chances são para os cargos de assistente de farmácia, que requer do candidato tenha curso de Auxiliar de Farmácia ou de Técnico de Farmácia, e exercício profissional mínimo de 6 meses na função. A outra oportunidade é para a função de cirurgião dentista, com requisito mínimo de que o candidato tenha nível superior completo em Odontologia e experiência na área.
Para o cargo de assistente de farmácia, o aprovado terá a carga horária de 40 horas semanais e remuneração no valor de R$ 1.633,28. Já para a vaga de cirurgião dentista, o período de trabalho é de 20 horas semanais com salário no valor de R$ 3.198,30.

Veja Também

Mais de 140 vagas abertas para profissionais da saúde no ES

Cariacica reabre inscrições para a seleção de profissionais da Saúde

Para as duas seleções, as inscrições podem ser realizadas no site da Prefeitura até às 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2020. O profissional deve escolher o cargo de interesse e preencher a Ficha de Inscrição Online
O processo seletivo conta com apenas uma única etapa, de avaliação dos documentos exigidos para inscrição e comprovação dos requisitos.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA CARGO

CIRURGIÃO DENTISTA - ORTODONTISTA
Inscrições no Site da Prefeitura
  • Vagas: 01 (uma) + Cadastro de Reserva 
  • Requisitos: Curso superior completo em Odontologia,  especialização/título de especialista em Ortodontia reconhecido pelo CRO, registro profissional no conselho da classe,  exercício profissional mínimo de 12 (doze) meses na área de atuação
  • Remuneração: R$ 3.198,30 
  • Carga horária: 20 horas semanais 
ASSISTENTE DE FARMÁCIA
Inscrições no Site da Prefeitura
  • Vagas: 01 (uma) + Cadastro de Reserva
  • Requisitos: Ensino médio completo, curso completo de Auxiliar de Farmácia ou curso de Técnico de Farmácia;  exercício profissional mínimo de 06 (seis) meses na função
  • Remuneração: R$ 1.633,28
  • Carga horária: 40 horas semanais 
>Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados