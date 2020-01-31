Prefeitura de Vitória abre dois processos seletivos para a área da Saúde

Prédio da Prefeitura de Vitória. Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para dois processos seletivos para o preenchimento de vagas na área da Saúde . As oportunidades são para contratações temporárias de profissionais e cadastro de reservas para atender as necessidades do município.

As chances são para os cargos de assistente de farmácia, que requer do candidato tenha curso de Auxiliar de Farmácia ou de Técnico de Farmácia, e exercício profissional mínimo de 6 meses na função. A outra oportunidade é para a função de cirurgião dentista, com requisito mínimo de que o candidato tenha nível superior completo em Odontologia e experiência na área.

Para o cargo de assistente de farmácia, o aprovado terá a carga horária de 40 horas semanais e remuneração no valor de R$ 1.633,28. Já para a vaga de cirurgião dentista, o período de trabalho é de 20 horas semanais com salário no valor de R$ 3.198,30.

Para as duas seleções, as inscrições podem ser realizadas no site da Prefeitura até às 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2020. O profissional deve escolher o cargo de interesse e preencher a Ficha de Inscrição Online

O processo seletivo conta com apenas uma única etapa, de avaliação dos documentos exigidos para inscrição e comprovação dos requisitos.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA CARGO

CIRURGIÃO DENTISTA - ORTODONTISTA

Inscrições no Site da Prefeitura

Vagas: 01 (uma) + Cadastro de Reserva

Requisitos: Curso superior completo em Odontologia, especialização/título de especialista em Ortodontia reconhecido pelo CRO, registro profissional no conselho da classe, exercício profissional mínimo de 12 (doze) meses na área de atuação

Remuneração: R$ 3.198,30

Carga horária: 20 horas semanais