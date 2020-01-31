Evento em Vitória terá cadastro para vagas de emprego na construção civil

Feira oferece oportunidades de trabalho para diversos cargos dentro de construtoras do ES. Crédito: Freepik

Entre os dias 3 a 7 de fevereiro, o Instituto da Construção realiza em Vitória a 1ª Feira das Profissões da instituição para o ramo da construção civil. No evento, os participantes vão ter a chance de cadastrar seu currículo gratuitamente para as vagas de empregos ofertadas, além de participarem de aulas práticas gratuitas. Não foi divulgado o número de vagas.

As oportunidades de trabalho serão para diversos cargos dentro de construtoras do Estado e outras empresas parceiras que estarão à procura de novos profissionais para formar seu quadro de funcionários. O cadastro de currículos será feito gratuitamente no balcão de empregos montado na feira. Os profissionais interessados devem ter experiência na área escolhida.

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Para o sócio da empresa, Paulo Câmara Gomes, a intenção da feira é trazer mais oportunidades para os empresários e os trabalhadores.

"O nosso propósito é conectar as empresas com os profissionais da área. Nós pretendemos realizar esse evento mais duas vezes só esse semestre para aproximar esse mercado" Paulo Câmara Gomes - Sócio do Instituto da Construção

O evento também vai oferecer aulas práticas de profissões com grande demanda de mão-de-obra no mercado de trabalho capixaba, os cursos serão de Pedreiro, Mestre de Obras, Pintor, Gesso e Eletricista. As aulas serão ministradas pelos professores e instrutores do Instituto.

A feira acontece na primeira semana de fevereiro, das 19h às 21h, na sede do Instituto. Para se inscrever, é preciso entrar em contato com pelo telefone (27) 3225 5479 ou comparecer a escola, localizada na Rua Pinto Aleixo, 35, no bairro Santa Helena, perto da Praça do Cauê e do pedágio da Terceira Ponte, em Vitória.

As inscrições serão gratuitas, mas os candidatos devem levar um quilo de alimento não perecível que será encaminhado em doação para famílias vítimas das enchentes no Sul do Estado.

CONFIRA ALGUMAS DAS VAGAS QUE SERÃO OFERECIDAS