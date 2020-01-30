Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 110 vagas de emprego abertas na Agência do Trabalhador de Cariacica
Quer emprego?

110 vagas de emprego abertas na Agência do Trabalhador de Cariacica

A partir desta semana a Agência passa a anunciar as vagas de emprego também às quartas-feira; oportunidades são para profissionais de todos os níveis, sendo 28 destinadas a pessoas com deficiência

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 12:24
Mais de 100 vagas para trabalhar de carteira assinada em Cariacica. Crédito: Divulgação
Agora, além da divulgação de vagas realizada na sexta-feira, a Agência do Trabalhador de Cariacica passa a divulgar as oportunidades disponíveis também às quartas. Para esta semana, a agência anuncia 110 vagas entre empregos e estágios, sendo 28 destinadas a pessoas com deficiência.
O objetivo principal da mudança atualizar os candidatos com as novas vagas que chegam na segunda e terça-feira, além de remover as que foram preenchidas.
Para o gerente de Capacitação Profissional, Emprego e Renda, Joe Jerffson Almeida Lima, a mudança é positiva para aqueles que buscam uma oportunidade. A divulgação e atualização do mural de vagas é uma forma de oportunizar e potencializar as chances dos munícipes e usuários da Agência do Trabalhador de terem maior sucesso na entrada e reinserção no mercado de trabalho, afirma.
Para disputar uma das vagas, é preciso comparecer até a Agência, localizada na Avenida Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco, em Cariacica, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h e apresentar apenas a Carteira de Trabalho e documentos pessoais.

Veja Também

Rede Gazeta abre nove vagas de emprego no ES

Manutenção em usina da Samarco no ES deve criar 400 vagas de emprego

Extrabom vai abrir mil vagas de emprego; veja como se candidatar

Os candidatos são selecionados conforme o perfil exigido pela empresa e, atendendo os requisitos da vaga, eles recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista. Os interessados que tiveram dúvidas sobre a seleção podem entrar em contato pelo telefone 3354-5507.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

Vagas: Ajudante de manutenção veicular, ajudante de padaria, ajudante expedidor, analista de departamento pessoal , analista de processos, assistente administrativo, assistente administrativo, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de auditoria e estoque, auxiliar de corte, auxiliar de cozinha, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque junior, auxiliar de farmácia, auxiliar de serviços gerais, auxiliar departamento de pessoal, auxiliar operacional escola, chefe de fila, copeiro, costureira retista pilotista, empregada doméstica, estágio comercial, estágio de ensino médio, estágio de ensino médio, estoquista, faturista, financeiro, financeiro, garagista, garçom, garçom, gerente, lavadeiro, líder de atendimento, mecânico industrial, mecânico industrial, motorista de entrega, movimentador de mercadorias, operador de produção, psicólogo infantil, recepcionista / telefonista, recepcionista, repositor, vendedor de eletros portáteis, vendedor de linha branca, vendedor de material de construção, vendedor de peças de moto, vendedor interno, vendedor material de construção.
Vagas para Pessoa com Deficiência: Ajudante de depósito, assistente de logística júnior, atendente, atendente, auxiliar de atendimento, auxiliar de escritório, auxiliar de farmácia, cobrador, embalador, motorista de entrega, movimentador de mercadorias, porteiro, promotor de vendas, repositor , vendedor de eletros portáteis, vendedor de linha branca
>Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados