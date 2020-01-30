110 vagas de emprego abertas na Agência do Trabalhador de Cariacica

Mais de 100 vagas para trabalhar de carteira assinada em Cariacica. Crédito: Divulgação

Agora, além da divulgação de vagas realizada na sexta-feira, a Agência do Trabalhador de Cariacica passa a divulgar as oportunidades disponíveis também às quartas. Para esta semana, a agência anuncia 110 vagas entre empregos e estágios, sendo 28 destinadas a pessoas com deficiência.

O objetivo principal da mudança atualizar os candidatos com as novas vagas que chegam na segunda e terça-feira, além de remover as que foram preenchidas.

Para o gerente de Capacitação Profissional, Emprego e Renda, Joe Jerffson Almeida Lima, a mudança é positiva para aqueles que buscam uma oportunidade. A divulgação e atualização do mural de vagas é uma forma de oportunizar e potencializar as chances dos munícipes e usuários da Agência do Trabalhador de terem maior sucesso na entrada e reinserção no mercado de trabalho, afirma.

Para disputar uma das vagas, é preciso comparecer até a Agência, localizada na Avenida Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco, em Cariacica, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h e apresentar apenas a Carteira de Trabalho e documentos pessoais.

Os candidatos são selecionados conforme o perfil exigido pela empresa e, atendendo os requisitos da vaga, eles recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista. Os interessados que tiveram dúvidas sobre a seleção podem entrar em contato pelo telefone 3354-5507.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

Vagas: Ajudante de manutenção veicular, ajudante de padaria, ajudante expedidor, analista de departamento pessoal , analista de processos, assistente administrativo, assistente administrativo, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de auditoria e estoque, auxiliar de corte, auxiliar de cozinha, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque junior, auxiliar de farmácia, auxiliar de serviços gerais, auxiliar departamento de pessoal, auxiliar operacional escola, chefe de fila, copeiro, costureira retista pilotista, empregada doméstica, estágio comercial, estágio de ensino médio, estágio de ensino médio, estoquista, faturista, financeiro, financeiro, garagista, garçom, garçom, gerente, lavadeiro, líder de atendimento, mecânico industrial, mecânico industrial, motorista de entrega, movimentador de mercadorias, operador de produção, psicólogo infantil, recepcionista / telefonista, recepcionista, repositor, vendedor de eletros portáteis, vendedor de linha branca, vendedor de material de construção, vendedor de peças de moto, vendedor interno, vendedor material de construção.