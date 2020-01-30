Construção do prédio mais alto de Vitória deve criar mil empregos

Área que pertencia ao Banco do Brasil na Enseada do Suá vai ganhar condomínio de grande porte Crédito: Vitor Jubini

O grupo prevê investir R$ 200 milhões na construção do condomínio, que, se aprovado, será o mais alto da Capital segundo a prefeitura. O empreendimento será construído na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Capitania dos Portos, e terá duas torres residenciais com 500 apartamentos de um a quatro quartos.



Segundo o diretor da Opportunity, Jomar Monnerat de Carvalho, no térreo haverá uma área comercial. "Esse espaço contará com área para grandes lojas, como mercados, padarias, restaurantes e lojas menores, que não só atenderão o público do empreendimento, mas também do bairro", afirmou.

O diretor afirmou que ainda não está decidido se esses espaços serão vendidos ou alugados. "Nós estamos conversando com alguns empresários que desejam alugar lojas. Nesse caso, podemos avaliar fazer ajustes no projeto antes do início das obras para otimizar os espaços", disse. Também não há ainda uma definição sobre a construtora que deverá tocar a obra.



O início da construção do condomínio depende ainda de aprovação do Conselho Municipal de Políticas Urbanas. No próximo dia 18 de fevereiro será realizada uma audiência pública onde o projeto e o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) serão apresentados à comunidade.