Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
43 andares

Construção do prédio mais alto de Vitória deve criar mil empregos

A previsão é de que as obras tenham início no começo de 2021 e durem entre três e quatro anos. Grupo prevê investimento da ordem de R$ 200 milhões

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 17:18
Área que pertencia ao Banco do Brasil na Enseada do Suá vai ganhar condomínio de grande porte Crédito: Vitor Jubini
A construção de um megaempreendimento de 43 andares na Enseada do Suá, em Vitória, deve gerar cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos. As obras, em uma área que pertencia ao Banco do Brasil, devem começar no início de 2021 e vão durar entre três e quatro anos. As informações são do grupo carioca Opportunity, que adquiriu o terreno em 2018 por R$ 37,7 milhões em um leilão.
O grupo prevê investir R$ 200 milhões na construção do condomínio, que, se aprovado, será o mais alto da Capital segundo a prefeitura. O empreendimento será construído na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Capitania dos Portos, e terá duas torres residenciais com 500 apartamentos de um a quatro quartos.

Veja Também

Laranjeiras, na Serra, volta para a rota dos lançamentos de imóveis

Imóveis em Vila Velha até 30% mais baratos do que em Vitória

Segundo o diretor da Opportunity, Jomar Monnerat de Carvalho, no térreo haverá uma área comercial. "Esse espaço contará com área para grandes lojas, como mercados, padarias, restaurantes e lojas menores, que não só atenderão o público do empreendimento, mas também do bairro", afirmou.
O diretor afirmou que ainda não está decidido se esses espaços serão vendidos ou alugados. "Nós estamos conversando com alguns empresários que desejam alugar lojas. Nesse caso, podemos avaliar fazer ajustes no projeto antes do início das obras para otimizar os espaços", disse.  Também não há ainda uma definição sobre a construtora que deverá tocar a obra.

Veja Também

Construção civil deve criar 5 mil vagas de emprego em 2020 no ES

Na Lata: RS Construtora vai lançar dois empreendimentos em 2020

O início da construção do condomínio depende ainda de aprovação do Conselho Municipal de Políticas Urbanas. No próximo dia 18 de fevereiro será realizada uma audiência pública onde o projeto e o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) serão apresentados à comunidade.
A reunião será no Hotel Golden Tulip, as 19h. A participação é garantida a todos os cidadãos. Na ocasião, será mostrada a caracterização do empreendimento, a demanda e oferta de vagas, a análise da capacidade viária do entorno, impactos sobre a infraestrutura urbana e paisagem, dentre outras questões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados