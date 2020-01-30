Construção do prédio mais alto de Vitória deve criar mil empregos

A construção de um megaempreendimento de 43 andares na Enseada do Suá, em Vitória, deve gerar cerca de 1.000 empregos diretos e indiretos. As obras, em uma área que pertencia ao Banco do Brasil, devem começar no início de 2021 e vão durar entre três e quatro anos. As informações são do grupo carioca Opportunity, que adquiriu o terreno em 2018 por R$ 37,7 milhões em um leilão.
O grupo prevê investir R$ 200 milhões na construção do condomínio, que, se aprovado, será o mais alto da Capital segundo a prefeitura. O empreendimento será construído na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Capitania dos Portos, e terá duas torres residenciais com 500 apartamentos de um a quatro quartos.
Segundo o diretor da Opportunity, Jomar Monnerat de Carvalho, no térreo haverá uma área comercial. "Esse espaço contará com área para grandes lojas, como mercados, padarias, restaurantes e lojas menores, que não só atenderão o público do empreendimento, mas também do bairro", afirmou.
O diretor afirmou que ainda não está decidido se esses espaços serão vendidos ou alugados. "Nós estamos conversando com alguns empresários que desejam alugar lojas. Nesse caso, podemos avaliar fazer ajustes no projeto antes do início das obras para otimizar os espaços", disse. Também não há ainda uma definição sobre a construtora que deverá tocar a obra.
O início da construção do condomínio depende ainda de aprovação do Conselho Municipal de Políticas Urbanas. No próximo dia 18 de fevereiro será realizada uma audiência pública onde o projeto e o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) serão apresentados à comunidade.
A reunião será no Hotel Golden Tulip, as 19h. A participação é garantida a todos os cidadãos. Na ocasião, será mostrada a caracterização do empreendimento, a demanda e oferta de vagas, a análise da capacidade viária do entorno, impactos sobre a infraestrutura urbana e paisagem, dentre outras questões.