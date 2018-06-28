Grupo carioca adquire imóvel do Banco do Brasil por R$ 37,7 milhões Crédito: Divulgação | Gestão de Leilões do BB

O grupo carioca Opportunity deu o maior lance no leilão de uma área de mais de 11 mil metros quadrados pertencente ao Banco do Brasil. O imóvel localizado na Enseada do Suá, em Vitória, foi arrematado por R$ 37,7 milhões. O evento aconteceu nesta quinta-feira (28), no bairro Santa Lúcia, na Capital.

O imóvel, situado na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, tem uma área edificada de 5.155,74 m² e está a poucos metros do mar. Até então, era a maior propriedade que ainda estava à venda na Capital.

Com a negociação, o grupo - especializado em gestão de fundos imobiliários - vai investir em um empreendimento com apartamentos residenciais e lojas comerciais.

De acordo com o leiloeiro oficial do Banco do Brasil, Ayrton Porto Filho, haviam pelo menos seis grupos interessados pelo imóvel - a maioria do Espírito Santo - mas no final só ficaram dois disputando a compra. Ainda segundo o leiloeiro, o capital usado para a aquisição do imóvel é de investidores do Estado e do Rio de Janeiro.

"Desde 2014 o imóvel não estava sendo utilizado pelo banco. Em 2015, fizemos o primeiro edital, sem sucesso. Depois, fizemos outros dois e, agora, conseguimos realizar a venda. O imóvel teve como lance inicial R$ 32 milhões e acabou saindo por R$ 37,7 milhões", contou.

Segundo Ayrton Porto Filho, a área deve receber um empreendimento misto, com apartamentos residenciais e comerciais e, para isso, "devem ser gastos mais de R$ 150 milhões de investimento para erguer uma obra desse porte".

Esse não foi o primeiro investimento da empresa em solo capixaba. No final do ano passado, o Opportunity entregou um residencial na Praia do Canto, Vitória.

TENTATIVAS

Desde 2015, antes da aprovação do novo Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória, haviam sido realizadas três tentativas de leilão da propriedade, mas nenhuma deu certo. Naquele ano, o valor inicial do lance era de R$ 54 milhões. No segundo certame, em 2016, o valor do primeiro lance caiu para R$ 47 milhões e, em 2017, foi reduzido novamente chegando a R$ 32 milhões.

"O primeiro leilão aconteceu em 2015, em um momento onde o mercado imobiliário não estava consistente. Naquele período, os valores dos imóveis vinham caindo muito. Para cada edição de certames que vinham sendo realizados, tivemos as mesmas pessoas interessadas no imóvel, mas os valores que o banco propunha não correspondiam aos lances que os interessados pretendiam dar", comentou Ayrton Porto Filho.

Como a área do imóvel é terreno de marinha, a preferência de aquisição é da União. Mas como o governo federal não demonstrou interesse pelo espaço, ele foi ofertado à iniciativa privada.

No contrato firmado entre o Banco do Brasil e a empresa compradora ficou estabelecido que quem vai assumir o laudêmio - taxa sobre a transação de venda de imóvel em terreno de marinha - será o Banco do Brasil. O pagamento, no valor de mais de R$ 1 milhão, será destinado à União e à Prefeitura de Vitória, segundo o leiloeiro.

A EMPRESA

De acordo com o site da companhia, o Opportunity é uma das primeiras empresas de gestão independente de recursos criadas no Brasil e está em atividade desde 1994. Ele foi um dos primeiros a atuar na gestão de fundos de Private Equity. Em conjunto, faz a gestão de aproximadamente R$ 37,9 bilhões.



