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Imóveis em Vila Velha até 30% mais baratos do que em Vitória

Espaços disponíveis para construção deixam preços na cidade mais em conta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 16:08

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 16:08

Praia de Itaparica é uma das regiões mais procuradas em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Vale mais a pena apostar na compra de imóveis em Vila Velha ou em Vitória? A dúvida é comum para quem pretende investir, comprar uma unidade mais próxima do trabalho ou escolher a aglomeração de pessoas e serviços. Mesmo com as duas cidades contemplando esses requisitos, elas apresentam diferenças de preços de até 30%, o que faz diferença no bolso. Antes de fechar qualquer negócio, é importante pesquisar, avaliar a dinâmica familiar, prioridades da casa e os trajetos mais frequentes.
Com maior disponibilidade de terrenos, a cidade canela-verde consegue abrigar mais empreendimentos. Isso deixa os preços mais competitivos. Em Vitória, entretanto, o valor do metro quadrado fica mais caro por causa da falta de opções para construções. De acordo com Sandro Carlesso, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), a lei da oferta e da procura impera em Vitória em diversas situações.
Existe uma demanda crescente por moradias na Capital, sobretudo em pontos nobres, e uma oferta de produtos bem pontual. Soma-se a isso o fator da localização. Vitória possui amplos serviços e concentra boa parte dos negócios que movimenta a Grande Vitória. Essa localização também favorece a valorização dos empreendimentos, as unidades mais caras. Percebemos que Vila Velha, no entanto, começa a expandir em termos de negócios e desenvolvimento urbano, mas ainda possui preços médios menores, indica Sandro.

Diferença no bolso

Por conta desse novo foco de desenvolvimento em Vila Velha, a cidade possui empreendimentos com preços até 30% mais em conta.
Dá para encontrar imóveis à venda em Vila Velha até 30% mais baratos em comparação com as opções similares em Vitória. Se compararmos um produto de lançamento na Praia da Costa, o metro quadrado custa cerca de R$ 8 mil. Na Praia do Canto, em Vitória, o valor do metro quadrado do mesmo empreendimento sai por quase R$ 12 mil, ressalta Francis Rocha, sócio-diretor da empresa Francisco Rocha Imóveis.
De acordo com Carlesso, as duas cidades são bastante procuradas pelo público, sendo Praia da Costa, Itapuã e Itaparica os endereços mais buscados em Vila Velha.
E o último destino geralmente tem ofertas de imóveis de dois quartos com preços mais em conta. Em Vitória, a preferência é pelos bairros Praia do Canto, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da Praia, Enseada do Suá e Bento Ferreira. No caso da Capital, os imóveis de dois quartos com preços mais competitivos podem ser encontrados em Jardim Camburi, ressalta.

Residencial Coqueiral

Edifício Monteiro de Lemos Proeng Home, do Grupo Proeng. Unidades de 2 e 3 quartos com suítes. Áreas entre 66,59 e 130,60m². A partir de R$ 995 mil.
Prédio Mirador Camburi, da Morar Construtora. Unidades de 4 quartos com até 4 suítes. Metragem entre 146,35 e 184,84m². A partir de R$ 1.199.000,00.
Spazio Moreira Lima, da Lorenge. Unidades de 3 quartos, com suíte. Área de 103,07e 104,64m², a partir de R$ 790 mil.
Edifício Myrthes Vieira, do Grupo Proeng. Em construção. Unidades de 2 e 3 quartos. Áreas entre 59 m² e 82 m². A partir de R$ 389 mil.
Edifício Meliá, da Grand Construtora. Unidades de 2 e 3 quartos com suítes. Metragem entre 60,69m² e 72,66m². A partir de R$ 320.900,00. London Ville Residence, da Galwan Construtora. Unidades de 3 quartos com uma suíte. Metragem entre 78,53m² e 111,64m². A partir de R$ 538.665,00.
Edifício Wagner Rezende, da Barbosa Barros. Unidades de 2 quartos, entre 60m² e 67m², e 3 quartos, com 87,23m². A partir de R$ 279.900 e R$ 420.900, respectivamente. Edifício Mirador, da Barbosa Barros. Entrega prevista para 2020. Unidades de 2 quartos com 1 garagem, entre 60 m² e 67 m². A partir de R$ 339 mil.
Verano Residencial Clube, da Construtora Épura, Unidades de 2 e 3 quartos com e sem suíte. Metragem entre 50,14m² e 64,36m². A partir de R$ 199 mil.

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