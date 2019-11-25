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Vila Velha tem alternativas para todos os bolsos

Cidade oferece unidades econômicas, além de opções de médio e alto padrão, em bairros como Praia da Costa, Itapuã e Itaparica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 17:51

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 17:51

O município mais populoso do Estado garante diversas opções de imóveis Crédito: Wilton Prata- arquivo AG
A qualidade de vida é um dos principais motivos para quem escolhe morar em Vila Velha. Na dinâmica da cidade, não é preciso dispensar a apreciação das belezas naturais. Além da garantia de sombra e água fresca nas praias exuberantes, a localidade possui um comércio altamente desenvolvido perto das residências.
Com 486.208 habitantes, o município é considerado o mais populoso do Espírito Santo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e apresenta crescimento significativo no setor imobiliário.
O valor médio de um apartamento de dois quartos em Vila Velha sai por R$ 380 mil, indica Francis Rocha, sócio-diretor da Francisco Rocha Imóveis. Já os imóveis de três e quatro quartos saem a partir de R$ 490 mil. Os empreendimentos de alto padrão e com cobertura podem chegar a R$ 8 milhões. Segundo ele, as pessoas que procuram opções com metragem menor conseguem achar alternativas mais econômicas, com custo inicial de R$ 130 mil, em Itaparica. Também dá para comprar um apartamento de dois quartos por R$ 180 mil nos prédios mais antigos e sem elevador da Praia da Costa, indica.

Mais cobiçados

De acordo com Alessandro Torezani, diretor da Associação Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), a Praia de Itaparica é o bairro mais procurado para a aquisição de imóveis. O bairro possui uma estrutura que apresenta crescimento constante e preços melhores. Ainda que não esteja totalmente pronto e organizado, dá para constatar que o bairro tem futuro promissor, com ruas mais largas e espaços mais amplos entre os prédios, mais focada no bem-estar geral de quem circula por lá.
A Praia de Itaparica é o local que exibe mais lançamentos recentes, apresentando viabilidade financeira dos construtores, comenta Francis Rocha. Hoje em dia, essa área tem mais oferta de imóveis. Isso permite que a construção fique sofisticada e menos onerosa, ao gerar uma oportunidade melhor para os compradores. É um local bem planejado, com a malha viária desenvolvida.
Na sequência, os consolidados bairros de Itapuã e Praia da Costa entram na listagem dos mais requisitados. Com imóveis de alto padrão, a área da Praia da Costa tem muitas opções de empreendimentos com mais de 15 anos, acrescenta Alessandro Torezani.
Sobre as vantagens de morar nesses dois lugares, Francis Rocha ressalta a localização.
Os dois bairros são o sonho de moradia de muita gente. Ambos são altamente valorizados e possuem endereços mais nobres. A acessibilidade se faz presente, já que dá para resolver as demandas rotineiras a pé, pois o comércio está ligado ao setor residencial, ressalta o sócio-diretor.

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