Imóveis novos partem de R$ 115 mil em Vila Velha

Loteamento Laguna Park está localizado em Vale Encantado Crédito: DIVULGAÇÃO/CBL

Para quem faz questão de morar perto da praia, a cidade de Vila Velha é uma das melhores opções do Estado. Entre os bairros mais procurados para a compra de imóveis no município, o destaque fica para a Praia da Costa, Itapuã e Praia de Itaparica. Além da grande variedade de lazer, a cidade também possui um comércio bastante desenvolvido, ao oferecer ampla rede de restaurantes, padarias, mercados, farmácias, shoppings, entre outros estabelecimentos, situados próximos aos setores residenciais.

Na Praia da Costa, a Barbosa Barros prevê a entrega do Edifício Belvedere para o próximo ano. Com unidades de dois quartos com uma vaga de garagem, o preço sai a partir de R$ 308.900,00. O lazer englobará piscinas, sauna, churrasqueira, salão de festas e espaço gourmet.

Em Itapuã, a construtora também lança o Edifício Wagner Rezende, com entrega prevista para 2022. O empreendimento terá unidades de dois quartos, com tamanhos entre 60m² e 67m², e três quartos com metragem de 87,23m², a partir de R$ 279.900 e R$ 414 mil, respectivamente. Outra opção da Barbosa Barros em Itapuã é o Edifício Mirador, em fase de obra, com entrega esperada para o ano que vem. Terá unidades de dois quartos com uma vaga de garagem, a partir de R$ 342 mil.

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Na orla da Praia de Itaparica, a Galwan Construtora apresenta o London Ville Residence. A partir de R$ 516.642,38, os apartamentos possuem metragem entre 78,53m² e 111,64m². No lazer, espaço zen e gourmet, quadra de squash, cinema, três piscinas, salão de jogos, academia, salão de festas, três churrasqueiras, home office, entre outros.

Há opções enquadradas no programa Minha Casa Minha Vida. Uma delas é o Villa Santa Inês, da construtora De Martin, situado no bairro Santa Inês. Com unidades na planta de dois quartos com ou sem suíte, tem metragem entre 45,08m² e 50,77m², com custo a partir de R$ 165 mil.

Com a possibilidade de financiamento pelo mesmo programa, a Morar Construtora oferece o condomínio-clube Vista de Vila Velha. Terá opções de dois quartos com ou sem suíte, um quarto com escritório no térreo, dois quartos com escritório no térreo e dois quartos com escritório, a partir de R$ 152.900,00. Os apartamentos têm área de até 54,61m², além das opções com quintal privativo, com metragem de 95,80m².