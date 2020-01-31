Imóveis abandonados: mapa mostra situação do Centro de Vitória

São imóveis que geram redução do valor histórico, arquitetônico, turístico e cultural da região. Além da desvalorização do Centro da cidade e do potencial econômico dele. O abandono também aumenta a especulação imobiliária e o já elevado deficit habitacional. Bem como acarreta insegurança e problemas de saúde pública, afirma a defensoria.

Procurada, a Prefeitura de Vitória garantiu que vistoriou todos os imóveis para verificar a existência de riscos e que os donos das propriedades com irregularidades já foram notificados. O município também informou que, nos últimos sete anos, 773 notificações (265 no Centro) foram feitas para que proprietários reformassem imóveis com problemas de segurança, estabilidade e salubridade.