Imóveis abandonados: mapa mostra situação do Centro de Vitória

127 imóveis no Centro de Vitória estão em situação semelhante à do sobrado que desabou no dia 15 de janeiro, na Rua Sete de Setembro. Espalhadas desde o Parque Municipal Gruta da Onça até as proximidades do Parque Moscoso, as construções tiveram os endereços divulgados em um mapa elaborado pela Defensoria Pública Estadual. (veja abaixo)
Apenas na Avenida Jerônimo Monteiro, que atravessa a região, há 17 imóveis abandonados. Vizinhos ao prédio do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), existem outros dois. Além de quatro na movimentada e boêmia Rua Gama Rosa e mais duas estruturas abandonadas na própria Rua Sete de Setembro, palco do recente desabamento.
São imóveis que geram redução do valor histórico, arquitetônico, turístico e cultural da região. Além da desvalorização do Centro da cidade e do potencial econômico dele. O abandono também aumenta a especulação imobiliária e o já elevado deficit habitacional. Bem como acarreta insegurança e problemas de saúde pública, afirma a defensoria.
De acordo com as denúncias enviadas por meio do canal eletrônico da DPES, mais de 35% desses imóveis estão abandonados há mais de cinco anos dos quais cerca de 24% já tem mais de uma década de subutilização. Entre os principais problemas apontados está a presença de lixo, focos de dengue, pichações e animais como insetos, ratos e baratas.
Centro de Vitória: imóveis abandonados
Na semana passada, com o relatório atualizado em mãos que teve um incremento de 23 imóveis em relação ao levantamento anterior , a DPES enviou um ofício à Prefeitura de Vitória, pedindo a notificação dos proprietários de todos os locais denunciados em um prazo de dez dias. Caso a data seja descumprida, a instituição garante que tomará as medidas judiciais cabíveis.
Procurada, a Prefeitura de Vitória garantiu que vistoriou todos os imóveis para verificar a existência de riscos e que os donos das propriedades com irregularidades já foram notificados. O município também informou que, nos últimos sete anos, 773 notificações (265 no Centro) foram feitas para que proprietários reformassem imóveis com problemas de segurança, estabilidade e salubridade.