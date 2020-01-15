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Omissão

Fiscalização de imóveis abandonados não existe, diz defensor público do ES

Membro da Defensoria Estadual, Vinícius Lamego de Paula criticou falta de ação dos municípios e estuda a possibilidade de judicialização para exigir as devidas providências às prefeituras

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 20:14
Defensor público, Vinícius Lamego de Paula criticou duramente a postura dos municípios em relação a imóveis abandonados  Crédito: Fernando Madeira
Depois de visitar o imóvel histórico que desabou durante a madrugada desta quarta-feira (15) no Centro de Vitória, o defensor público Vinícius Lamego de Paula criticou a omissão dos municípios do Espírito Santo. A fiscalização sobre imóveis abandonados no Estado é inexistente. Todas as cidades têm os instrumentos legais para isso, mas não os implementam, afirmou.
Atuante no Núcleo de Defesa Agrária e Moradia (Nudam), ele foi categórico ao elencar o principal motivo que faz com que tais fiscalizações não aconteçam da forma como deveriam. Basicamente, falta vontade política, porque tudo está previsto na Constituição e nas legislações municipais, decretou.

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Além da postura do poder público, Vinícius também ressaltou que muitos proprietários exercem uma força oposta a esse dever do Estado. Sabemos que há um forte interesse contrário por parte dos donos desses imóveis, que querem manter a especulação imobiliária e não querem que as fiscalizações aconteçam, revelou.
Entre os instrumentos que precisam sair do papel, ele apontou o PEUC (Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios). Por meio dele, o município notifica os proprietários dos imóveis que não estão sendo utilizados e este pode ser penalizado com um IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) progressivo e até com a desapropriação, explicou.

Imóvel desaba no Centro de Vitória

Na tentativa de colocá-lo em prática, Vinícius adiantou o que a Defensoria Pública Estadual pretende ter uma última conversa com os municípios, antes de recorrer à Justiça. Enquanto isso, infelizmente, esse imóveis abandonados tiram o apelo histórico, cultural e turístico do Centro de Vitória; e as pessoas correm o risco de ver outros casos como este, admitiu.

MAIS DE 100 IMÓVEIS NA MESMA SITUAÇÃO

Em um levantamento feito pela Associação de Moradores do Centro de Vitória (Amacentro), em parceria com a Defensoria Pública do Espírito Santo, foram denunciados outros 104 imóveis históricos fechados ou abandonados na região. Ou seja, em potencial situação de risco à integridade física das pessoas.
Diretora de Cultura da Amocentro, Stael Magesck falou sobre o cenário. "Fizemos esse mapeamento em novembro do ano passado. Registramos imóveis que estão há mais de 10 anos sem uso. Isso desvaloriza toda a região e implica vários outros problemas mais graves. A situação é pior do que podemos imaginar", afirmou.

DESABAMENTO NO CORAÇÃO DO CENTRO

O imóvel de dois andares desabou às 5h53 desta quarta-feira (15). Localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, ele fica próximo a diversos comércios e a cerca de dez metros de um bar que costuma colocar mesas pelas ruas e calçadas, e que encerrou o expediente apenas quatro horas antes do incidente.

Fotos do interior e de cima do prédio que desabou no Centro de Vitória

Durante a manhã, os bombeiros estiveram no local e o tenente Emerson, chefe de operações, afirmou que a possibilidade de haver vítimas estava praticamente descartada. A Defesa Civil de Vitória também compareceu e constatou que não há risco de desabamento nos prédios vizinhos ao imóvel que foi ao chão.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM), a engenheira civil da Defesa Civil de Vitória, Sidneia dos Santos, informou que a estrutura que desabou é da década de 1950 e que estava desocupado há aproximadamente cinco anos. De acordo com ela, a falta de conservação na estrutura de madeira pode ter causado o desabamento.

O QUE OS DONOS DIZEM

Representante de um dos proprietários do imóvel, o assessor patrimonial Délio dos Santos Silva afirmou que a edificação não estava abandonada. Ela foi vistoriada por agentes do município anualmente e sempre atendemos a qualquer solicitação. A última visita foi em maio de 2019, quando não atestaram nenhuma irregularidade, garantiu.
Data: 15/01/2020 - ES - Vitória - Délio Santos Silva, representante do proprietário do imóvel - Um prédio antigo, localizado na Rua Sete, no Centro de Vitória, desabou na manhã desta quarta-feira - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

O QUE DIZ A PREFEITURA

Por nota, a Prefeitura de Vitória ratificou que o Código de Edificações (Lei 4821/98) determina que a responsabilidade pela manutenção de segurança de imóveis é exclusiva do proprietário. Assim como garantiu que a Defesa Civil verificou a inexistência de risco aos prédios vizinhos e que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) fazem um monitoramento rotineiro.
Quanto à acusação de omissão feita pelo defensor público, a Prefeitura de Vitória se limitou apenas a dizer que "alguns artigos da lei estão em processo de regulamentação para que sejam implantados", sem determinar um prazo para tal. Procurada por A Gazeta, a administração não respondeu a respeito das vistorias feitas no imóvel que desabou.

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