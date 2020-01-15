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Horas antes

Amigos se reuniam a um metro de prédio que desabou no Centro de Vitória

Um grupo de 15 pessoas comemorava aniversário em um bar da Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, até cerca de três horas antes do desabamento do edifício de dois andares, ocorrido por volta das 5h50 desta quarta-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 18:18

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 18:18

Grupo de amigos comemora aniversário em frente ao prédio que desabou no Centro de Vitória Crédito: Ernesto Borges
Um grupo de amigos, com cerca de 15 pessoas, comemorava aniversário em um bar da Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, até cerca de três horas antes do desabamento do edifício de dois andares, ocorrido por volta das 5h50 desta quarta-feira (15). Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o grupo em comemoração no local, a aproximadamente um metro de distância do prédio que caiu.
De acordo com informações divulgadas por Ernesto Borges, um professor de 42 anos, morador da região, o grupo chegou ao bar às 20h e ficou até por volta das 2h da manhã no local. Saímos cerca de 3 horas antes, mas se tivesse ocorrido a queda na hora que estávamos lá, teria machucado muita gente, já que estávamos por perto, em cerca de 15 pessoas, relatou.

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Ainda de acordo com o professor, momentos antes do ocorrido, o local apresentava um intenso movimento, com mesas que se estendiam pela rua nos bares abertos e muito frequentados por pessoas que buscam diversão. Não percebemos nada de estranho, todo mundo cantando, som no bar, outras mesas ao redor, foi uma surpresa. Eu sempre passava por ali e imaginava um outro destino para o edifício, ele estava em estado precário e poderia ter sido utilizado para fins culturais, fica a reflexão.

O CASO

Um imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, desabou na madrugada desta quarta-feira (15). O tenente Emerson, chefe de operações do Corpo de Bombeiros, esteve no local e chegou a afirmar que a possibilidade de haver vítimas é "praticamente descartada".
A Defesa Civil de Vitória também foi ao local e constatou que não há risco de desabamento em prédios vizinhos. A área em frente ao imóvel que desabou precisou ser isolada pelos bombeiros.

NOTA DA PREFEITURA DE VITÓRIA NA ÍNTEGRA

"A Prefeitura de Vitória informa que o Código de Edificações (Lei 4821/98) determina que a responsabilidade pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade dos imóveis é exclusiva do proprietário. O órgão acrescenta que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) fazem o monitoramento rotineiro em toda a cidade. Já a Defesa Civil Municipal também pode ser acionada para fazer uma avaliação da edificação em caso de trincas ou rachaduras. Denúncias podem ser feitas pelo 156 ou aplicativo Vitória On Line. Em caso de crimes nesses imóveis, como roubos e tráfico de drogas, os moradores podem acionar a Guarda Municipal e a Polícia Militar por meio do telefone 190".
Reportagem de Isabella Arruda e Maria Clara Leitão

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