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Desabamento em Vitória

Centro tem mais de 100 imóveis abandonados, diz associação de moradores

Mapeamento foi elaborado pela Amacentro, nos últimos dois anos, e informações foram enviadas para a Defensoria Pública. Além do medo, predomina, entre os moradores, a tristeza de ver parte da história do bairro destruída

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 11:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 11:31
Parte da frente de imóvel que desabou na Rua Sete de Setembro foi interditada pela Defesa Civil Crédito: Caique Verli
O medo de imóveis abandonados desabarem faz parte da rotina dos moradores do Centro de Vitória. Um mapeamento feito pela Associação de Moradores do Centro de Vitória (Amacentro) aponta que há 104 imóveis em estado de abandono no bairro.
Uma dessas casas, de dois andares, desmoronou na madrugada desta quarta-feira (15). O imóvel tinha de 60 a 80 anos, segundo a Defesa Civil, e estava abandonado há pelo menos oito anos.

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O mapeamento foi elaborado pela associação nos últimos dois anos e as informações foram enviadas para a Defensoria Pública. Além do medo, predomina, entre os moradores do Centro, a tristeza de ver parte da história do bairro destruída.
A produtora cultural Stael Magesck afirma que é triste ver abandono de imóveis históricos no Centro de Vitória Crédito: Caique Verli
"Sensação é de muita tristeza ao ver uma casa dessas caindo. É de ver claramente que a história está indo desmoronando. É o descaso, é o abandono com o Centro. Estamos perdendo a nossa memória, nossa identidade cultural", desabafou a diretora da Amacentro e produtora cultural, Stael Magesck.

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Magesck e outros moradores tentaram comprar a residência que caiu nesta quarta-feira, mas o preço pedido pelos donos foi considerado alto   entre R$ 400 e R$ 500 mil.
"Cheguei a visitar o imóvel, andei em todos os pavimentos. Ele estava muito destruído e o valor que eles estavam pedindo é um valor muito alto devido ao valor que eu teria que investir na restauração. Parte do gesso já muito caída, paredes detonadas, chão de "friso" muito detonado. Andei nele com medo"
Stael Magesck - Produtora cultural
Em nota, a Prefeitura de Vitória disse que o Código de Edificações (Lei 4821/98) determina que a responsabilidade pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade dos imóveis é exclusiva do proprietário e acrescentou que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) fazem o monitoramento rotineiro em toda a cidade.

NOTA DA PREFEITURA DE VITÓRIA NA ÍNTEGRA

"A Prefeitura de Vitória informa que o Código de Edificações (Lei 4821/98) determina que a responsabilidade pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade dos imóveis é exclusiva do proprietário. O órgão acrescenta que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) fazem o monitoramento rotineiro em toda a cidade. Já a Defesa Civil Municipal também pode ser acionada para fazer uma avaliação da edificação em caso de trincas ou rachaduras. Denúncias podem ser feitas pelo 156 ou aplicativo Vitória On Line. Em caso de crimes nesses imóveis, como roubos e tráfico de drogas, os moradores podem acionar a Guarda Municipal e a Polícia Militar por meio do telefone 190."

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