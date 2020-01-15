Centro tem mais de 100 imóveis abandonados, diz associação de moradores

Parte da frente de imóvel que desabou na Rua Sete de Setembro foi interditada pela Defesa Civil Crédito: Caique Verli

O medo de imóveis abandonados desabarem faz parte da rotina dos moradores do Centro de Vitória. Um mapeamento feito pela Associação de Moradores do Centro de Vitória (Amacentro) aponta que há 104 imóveis em estado de abandono no bairro.

O mapeamento foi elaborado pela associação nos últimos dois anos e as informações foram enviadas para a Defensoria Pública. Além do medo, predomina, entre os moradores do Centro, a tristeza de ver parte da história do bairro destruída.

A produtora cultural Stael Magesck afirma que é triste ver abandono de imóveis históricos no Centro de Vitória Crédito: Caique Verli

"Sensação é de muita tristeza ao ver uma casa dessas caindo. É de ver claramente que a história está indo desmoronando. É o descaso, é o abandono com o Centro. Estamos perdendo a nossa memória, nossa identidade cultural", desabafou a diretora da Amacentro e produtora cultural, Stael Magesck.

Magesck e outros moradores tentaram comprar a residência que caiu nesta quarta-feira, mas o preço pedido pelos donos foi considerado alto  entre R$ 400 e R$ 500 mil.

"Cheguei a visitar o imóvel, andei em todos os pavimentos. Ele estava muito destruído e o valor que eles estavam pedindo é um valor muito alto devido ao valor que eu teria que investir na restauração. Parte do gesso já muito caída, paredes detonadas, chão de "friso" muito detonado. Andei nele com medo" Stael Magesck - Produtora cultural

Em nota, a Prefeitura de Vitória disse que o Código de Edificações (Lei 4821/98) determina que a responsabilidade pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade dos imóveis é exclusiva do proprietário e acrescentou que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) fazem o monitoramento rotineiro em toda a cidade.

NOTA DA PREFEITURA DE VITÓRIA NA ÍNTEGRA