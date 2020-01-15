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Afirmação do Corpo de Bombeiros

Desabamento em Vitória: possibilidade de vítima é 'praticamente descartada'

De acordo com o tenente Emerson, dos Bombeiros, dois militares da corporação fizeram buscas nos escombros do edifício de dois andares que desabou na Rua Sete de Setembro, no início da manhã desta quarta-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 09:46

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 09:46

Imóvel desaba na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória Crédito: Caíque Verli
A possibilidade de haver vítimas do desabamento do imóvel de dois andares na rua Sete de Setembro, Centro de Vitória, é "praticamente descartada", informou o tenente Emerson, chefe de operações do Corpo de Bombeiros. O edifício desabou por volta das 5h50 desta quarta-feira (15).

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Vídeo mostra desabamento de imóvel no Centro de Vitória

Dois militares do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local durante a manhã. "Viemos para cá inicialmente com essa possibilidade de ter alguma vítima embaixo dos escombros. Entrevistamos os vizinhos, fizemos uma busca superficial, chamando (possíveis vítimas), subimos nos escombros. A possibilidade de ter alguém embaixo dos escombros é praticamente descartada", disse o tenente.

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Bombeiros: estado de abandono pode ter levado imóvel a desabar em Vitória

A Defesa Civil de Vitória também foi ao local e constatou que não há risco de desabamento em prédios vizinhos. A área em frente ao imóvel que desabou precisou ser isolada pelos bombeiros.

NOTA DA PREFEITURA DE VITÓRIA NA ÍNTEGRA

"A Prefeitura de Vitória informa que o Código de Edificações (Lei 4821/98) determina que a responsabilidade pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade dos imóveis é exclusiva do proprietário. O órgão acrescenta que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) fazem o monitoramento rotineiro em toda a cidade. Já a Defesa Civil Municipal também pode ser acionada para fazer uma avaliação da edificação em caso de trincas ou rachaduras. Denúncias podem ser feitas pelo 156 ou aplicativo Vitória On Line. Em caso de crimes nesses imóveis, como roubos e tráfico de drogas, os moradores podem acionar a Guarda Municipal e a Polícia Militar por meio do telefone 190."

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