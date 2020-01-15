Desabamento em Vitória: possibilidade de vítima é 'praticamente descartada'

Dois militares do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local durante a manhã. "Viemos para cá inicialmente com essa possibilidade de ter alguma vítima embaixo dos escombros. Entrevistamos os vizinhos, fizemos uma busca superficial, chamando (possíveis vítimas), subimos nos escombros. A possibilidade de ter alguém embaixo dos escombros é praticamente descartada", disse o tenente.

A Defesa Civil de Vitória também foi ao local e constatou que não há risco de desabamento em prédios vizinhos. A área em frente ao imóvel que desabou precisou ser isolada pelos bombeiros.

"A Prefeitura de Vitória informa que o Código de Edificações (Lei 4821/98) determina que a responsabilidade pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade dos imóveis é exclusiva do proprietário. O órgão acrescenta que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) fazem o monitoramento rotineiro em toda a cidade. Já a Defesa Civil Municipal também pode ser acionada para fazer uma avaliação da edificação em caso de trincas ou rachaduras. Denúncias podem ser feitas pelo 156 ou aplicativo Vitória On Line. Em caso de crimes nesses imóveis, como roubos e tráfico de drogas, os moradores podem acionar a Guarda Municipal e a Polícia Militar por meio do telefone 190."