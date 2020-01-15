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Na Rua Sete de Setembro

Bombeiros: estado de abandono pode ter levado imóvel a desabar em Vitória

Edifício de dois andares que desabou por volta de 5h30 desta quarta-feira (15) é antigo e ficou muito fechado, sem manutenção adequada, de acordo com tenente do Corpo de Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 08:44

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 08:44

Imóvel desaba na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória Crédito: Caíque Verli
O Corpo de Bombeiros informou que a possível causa do desabamento do imóvel de dois andares na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, na madrugada desta quarta-feira (15), é o estado de abandono e a falta de manutenção do edifício, que é antigo. 
"A possibilidade mais plausível para o desabamento é o abandono e a falta de manutenção. É uma edificação antiga, que ficou muito fechada, sem manutenção adequada", afirmou o tenente Emerson, do Corpo de Bombeiros.

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Alguns sinais da falta de manutenção, segundo o Corpo de Bombeiros, são a pintura deteriorada das paredes, pontos de infiltração e telhado quebrado. A Defesa Civil de Vitória avaliou que não há risco nos prédios vizinhos

NOTA DA PREFEITURA DE VITÓRIA NA ÍNTEGRA

"A Prefeitura de Vitória informa que o Código de Edificações (Lei 4821/98) determina que a responsabilidade pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade dos imóveis é exclusiva do proprietário. O órgão acrescenta que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) fazem o monitoramento rotineiro em toda a cidade. Já a Defesa Civil Municipal também pode ser acionada para fazer uma avaliação da edificação em caso de trincas ou rachaduras. Denúncias podem ser feitas pelo 156 ou aplicativo Vitória On Line. Em caso de crimes nesses imóveis, como roubos e tráfico de drogas, os moradores podem acionar a Guarda Municipal e a Polícia Militar por meio do telefone 190."

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