Imóvel desaba na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória Crédito: Caíque Verli

Your browser does not support the audio element. Imóvel de dois andares desaba no Centro de Vitória

Um imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, desabou na madrugada desta quarta-feira (15). Ainda não foi informado se alguém ficou ferido, mas as primeiras informações indicam que não há vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e seguiu para o local.

A Rua Sete de Setembro, em frente ao imóvel, precisou ser interditada pelo Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil de Vitória foi ao local e vai avaliar os prédios vizinhos para saber se havia necessidade de interditá-los, e constatou, posteriormente, que o desabamento não compromete os imóveis do entorno. Um imóvel vizinho ficou sem energia por conta do desabamento, mas a EDP restabeleceu o atendimento no prédio por volta das 11h30.

O desabamento do edifício, que de dois pavimentos, aconteceu às 5h53. O imóvel, segundo moradores vizinhos, não era ocupado há dez anos e estava à venda . No local, chegou a funcionar um restaurante. A estrutura estava em situação de abandono e moradores chegaram a relatar que a Defesa Civil retirou a marquise do imóvel há dois anos, a pedido de vizinhos, porque ela corria risco de cair.

Moradores acordaram com o forte barulho após a queda. "Parecia que tinha estourado um carro-tanque, um terremoto, um avião caindo. Você fica apavorado, você não tem a menor ideia do que está acontecendo", disse Martinho do Carmo, advogado de 81 ano

Imóvel desaba no Centro de Vitória

NOTA DA PREFEITURA DE VITÓRIA NA ÍNTEGRA