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Edifício antigo

Veja como era imóvel antes do desabamento no Centro de Vitória

O imóvel estava sem a marquise, apresentando sinais de abandono. De acordo com a Defesa Civil de Vitória, edifício tinha de 60 a 80 anos

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 10:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 10:36
Fachada de imóvel antes de desabar no Centro de Vitória, e os escombros após a queda Crédito: Google Maps / Caíque Verli
Imagem do Google Maps mostra como era o imóvel que desabou por volta das 5h50 desta quarta-feira (15), na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória
Pela foto da fachada do edifício, o imóvel estava sem a marquise, apresentando sinais de abandono. De acordo com a Defesa Civil de Vitória, o imóvel tinha de 60 a 80 anos. 

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a falta de manutenção no local pode ter provocado o desabamento. O tenente Emerson informou que alguns sinais da falta de manutenção do imóvel são a pintura deteriorada das paredes, pontos de infiltração e telhado quebrado.

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O imóvel, de acordo com informações de moradores vizinhos, não era ocupado há dez anos e estava à venda. No local, chegou a funcionar um restaurante. Por conta do desabamento, a Rua Sete de Setembro foi interditada pelo Corpo de Bombeiros em frente ao imóvel. A Defesa Civil de Vitória chegou ao local e avaliou que não há necessidade de interditar os prédios vizinhos.

Fotos do interior e de cima do prédio que desabou no Centro de Vitória

NOTA DA PREFEITURA DE VITÓRIA NA ÍNTEGRA

"A Prefeitura de Vitória informa que o Código de Edificações (Lei 4821/98) determina que a responsabilidade pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade dos imóveis é exclusiva do proprietário. O órgão acrescenta que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) fazem o monitoramento rotineiro em toda a cidade. Já a Defesa Civil Municipal também pode ser acionada para fazer uma avaliação da edificação em caso de trincas ou rachaduras. Denúncias podem ser feitas pelo 156 ou aplicativo Vitória On Line. Em caso de crimes nesses imóveis, como roubos e tráfico de drogas, os moradores podem acionar a Guarda Municipal e a Polícia Militar por meio do telefone 190."

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