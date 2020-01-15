Veja como era imóvel antes do desabamento no Centro de Vitória

Fachada de imóvel antes de desabar no Centro de Vitória, e os escombros após a queda Crédito: Google Maps / Caíque Verli

Pela foto da fachada do edifício, o imóvel estava sem a marquise, apresentando sinais de abandono. De acordo com a Defesa Civil de Vitória, o imóvel tinha de 60 a 80 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a falta de manutenção no local pode ter provocado o desabamento. O tenente Emerson informou que alguns sinais da falta de manutenção do imóvel são a pintura deteriorada das paredes, pontos de infiltração e telhado quebrado.

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O imóvel, de acordo com informações de moradores vizinhos, não era ocupado há dez anos e estava à venda. No local, chegou a funcionar um restaurante. Por conta do desabamento, a Rua Sete de Setembro foi interditada pelo Corpo de Bombeiros em frente ao imóvel. A Defesa Civil de Vitória chegou ao local e avaliou que não há necessidade de interditar os prédios vizinhos.

Fotos do interior e de cima do prédio que desabou no Centro de Vitória

NOTA DA PREFEITURA DE VITÓRIA NA ÍNTEGRA