Vídeo mostra desabamento de imóvel no Centro de Vitória

Uma câmera de videomonitoramento instalada no Centro de Vitória flagrou o momento exato em que um imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, desabou às 5h53 desta quarta-feira (15). Ainda não foi informado se alguém ficou ferido, mas as primeiras informações indicam que não há vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e seguiu para o local.
Nas imagens é possível ver uma pessoa em frente ao imóvel no momento em que as paredes começam a cair. Os destroços atingem a rede elétrica da via. A Rua Sete de Setembro, em frente ao imóvel, precisou ser interditada pelo Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil de Vitória foi ao local e avaliou que não há riscos para os prédios vizinhos.
O edifício que desabou tem dois pavimentos, não era ocupado há dez anos e estava à venda, segundo moradores vizinhos. No local, eles afirmam que chegou a funcionar um restaurante.
Imóvel desaba no Centro de Vitória
NOTA DA PREFEITURA DE VITÓRIA NA ÍNTEGRA
"A Prefeitura de Vitória informa que o Código de Edificações (Lei 4821/98) determina que a responsabilidade pela manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade dos imóveis é exclusiva do proprietário. O órgão acrescenta que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) fazem o monitoramento rotineiro em toda a cidade. Já a Defesa Civil Municipal também pode ser acionada para fazer uma avaliação da edificação em caso de trincas ou rachaduras. Denúncias podem ser feitas pelo 156 ou aplicativo Vitória On Line. Em caso de crimes nesses imóveis, como roubos e tráfico de drogas, os moradores podem acionar a Guarda Municipal e a Polícia Militar por meio do telefone 190."