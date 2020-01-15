Vídeo mostra desabamento de imóvel no Centro de Vitória

Imagem do momento em que prédio desaba no Centro de Vitória Crédito: Reprodução | Vídeo

Uma câmera de videomonitoramento instalada no Centro de Vitória flagrou o momento exato em que um imóvel localizado na Rua Sete de Setembro , no Centro de Vitória, desabou às 5h53 desta quarta-feira (15). Ainda não foi informado se alguém ficou ferido, mas as primeiras informações indicam que não há vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e seguiu para o local.

Nas imagens é possível ver uma pessoa em frente ao imóvel no momento em que as paredes começam a cair. Os destroços atingem a rede elétrica da via. A Rua Sete de Setembro, em frente ao imóvel, precisou ser interditada pelo Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil de Vitória foi ao local e avaliou que não há riscos para os prédios vizinhos.

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O edifício que desabou tem dois pavimentos, não era ocupado há dez anos e estava à venda, segundo moradores vizinhos. No local, eles afirmam que chegou a funcionar um restaurante.

Imóvel desaba no Centro de Vitória

NOTA DA PREFEITURA DE VITÓRIA NA ÍNTEGRA