Incêndio na Vila Rubim: laudo não aponta onde fogo começou

Data: 20/09/2019 - ES - Vitória - Bombeiros no incêndio que destruiu o depósito da loja de couros na Vila Rubim Crédito: Carlos Alberto Silva

O laudo pericial do incêndio que destruiu completamente uma loja de couros na Vila Rubim, em Vitória, que aconteceu no dia 20 de setembro de 2019, foi concluído. Nesta terça-feira (14) o Corpo de Bombeiros Militar informou que foram realizados todos os tipos de exames periciais no local do incêndio, mas a causa foi dada como "indeterminada".

Por nota, a corporação afirmou que a área apontada como "foco inicial", onde surgiu o incêndio, foi completamente destruída pela ação do calor, o que impossibilitou que a equipe de peritos identificasse com precisão a causa de origem do incêndio.

"Todos os trabalhos, com uso de tecnologia, inclusive drones e softwares especiais, foi realizado. Para tanto, os peritos de comum acordo decidiram por causa indeterminada", diz o final da nota.

A Gazeta constatou que Em 18 de dezembro de 2019, a reportagem deconstatou que a causa do incêndio ainda era um mistério . O laudo pericial do Corpo de Bombeiros demorou quase quatro meses para ficar pronto.

Na ocasião, a Defesa Civil de Vitória havia informado que o terreno da loja incendiada continua interditado, assim como dois prédios, dois sobrados e quatro casas que fazem limite com o imóvel. A reportagem tenta confirmar essa informação.

Incêndio na Vila Rubim: imagens de drone revelam cenário de destruição

LOJA NÃO TINHA ALVARÁ

A loja de couros e tecidos não tinha alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. A informação foi confirmada à época pelo tenente-coronel Carlos Wagner Borges. O local estava sem o documento desde 2017. Questionado se esse tipo de estabelecimento precisa de autorização especial para armazenar o material, ele explicou:

"Não tem autorização especial, mas precisa cumprir tudo aquilo que o Corpo de Bombeiros determina para que venha ter o alvará. São várias exigências como, por exemplo, rota de fuga, extintores de incêndio. Dependendo do tamanho da loja, sistema hidráulico preventivo. Essa loja não tinha o alvará desde setembro de 2017", detalhou.

Fotojornalismo: o incêndio na Vila Rubim