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Norte do ES

Mulher tenta matar cobra com fogo e incendeia casa em Mucurici

As chamas se espalharam rapidamente; de acordo com a PM, a mulher sofre de transtornos mentais

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 20:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 20:40
O imóvel ficou destruído Crédito: Reprodução
Uma casa pegou fogo em Mucurici, na região Norte do Estado, nesta terça-feira (14). O incêndio foi causado acidentalmente pela própria moradora da residência.
Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher contou que tentava queimar uma cobra que estava no local, mas as chamas logo se espalharam rapidamente. Os militares disseram que a moradora sofre de transtornos mentais.
Ainda de acordo com a PM, além da mulher mais uma pessoa estava na casa no momento que as chamas se alastraram. Ninguém ficou ferido.
Os vizinhos tentaram apagar o fogo, mas as chamas só foram controladas com a ajuda de um caminhão pipa da Prefeitura de Mucurici. O imóvel ficou completamente destruído e as paredes foram derrubadas. 
O imóvel ficou completamente destruído Crédito: Reprodução
* Com informações da TV Gazeta Norte

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