Mulher tenta matar cobra com fogo e incendeia casa em Mucurici

O imóvel ficou destruído Crédito: Reprodução

Uma casa pegou fogo em Mucurici, na região Norte do Estado, nesta terça-feira (14). O incêndio foi causado acidentalmente pela própria moradora da residência.

Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher contou que tentava queimar uma cobra que estava no local, mas as chamas logo se espalharam rapidamente. Os militares disseram que a moradora sofre de transtornos mentais.

Ainda de acordo com a PM, além da mulher mais uma pessoa estava na casa no momento que as chamas se alastraram. Ninguém ficou ferido.

Os vizinhos tentaram apagar o fogo, mas as chamas só foram controladas com a ajuda de um caminhão pipa da Prefeitura de Mucurici. O imóvel ficou completamente destruído e as paredes foram derrubadas.

O imóvel ficou completamente destruído Crédito: Reprodução