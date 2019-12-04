Obra abandonada da Prefeitura de Vitória deixa buracos na Vila Rubim

Obra inacabada gera transtorno para comerciantes e clientes do aviário e da peixaria na Vila Rubim Crédito: José Carlos Schaeffer

Comerciantes do Aviário e da Peixaria da Vila Rubim continuam sofrendo com buracos e desníveis em frente aos comércios por conta da paralisação das obras de drenagem na região. A empresa responsável pela obra, que recebeu a ordem serviço em abril deste ano com prazo para conclusão no final de julho, chegou a iniciar os trabalhos, mas desistiu. Desde então, o local está sem pavimentação, causando transtornos para quem trabalha ou passa por ali.

Segundo a Prefeitura de Vitória, a obra de drenagem tem como objetivo minimizar o risco de alagamentos na área próxima à Ponte Florentino Avidos, que será reurbanizada assim que a obra for concluída.

Está sem pavimento um trecho de 30 metros em frente ao aviário e os 40 metros da Rua Eduardo Santos, via que dá acesso ao aviário. Com isso, é possível ver buracos, desníveis e, em tempos de chuva, o problema fica ainda maior devido às poças de água e até pontos de alagamento, segundo os frequentadores.

O peixeiro Moacir Trancoso reclama do descaso com os comerciantes e clientes do local Crédito: José Carlos Schaeffer

O peixeiro Moacir Trancoso, que trabalha na Vila Rubim há 40 anos, reclama do descaso com quem trabalha e com quem frequenta o local.

"Está uma imundície. Quando chove muito alaga tudo. Tem vez que não dá nem para passar aqui. A prefeitura não fala nada, nem aqui eles vem. Não tem solução, ninguém fala nada" Moacir Trancoso - Peixeiro

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