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Transtorno já dura 8 meses

Obra abandonada da Prefeitura de Vitória deixa buracos na Vila Rubim

Comerciantes reclamam que trecho entre a peixaria e o aviário está sem pavimentação, resultando em buracos na região. Iniciada em abril, obra de drenagem era para ter sido concluída em julho, mas foi abandonada pela empresa contratada pela prefeitura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 15:41

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 15:41

Obra inacabada gera transtorno para comerciantes e clientes do aviário e da peixaria na Vila Rubim Crédito: José Carlos Schaeffer
Comerciantes do Aviário e da Peixaria da Vila Rubim continuam sofrendo com buracos e desníveis em frente aos comércios por conta da paralisação das obras de drenagem na região. A empresa responsável pela obra, que recebeu a ordem serviço em abril deste ano com prazo para conclusão no final de julho, chegou a iniciar os trabalhos, mas desistiu. Desde então, o local está sem pavimentação, causando transtornos para quem trabalha ou passa por ali.
Segundo a Prefeitura de Vitória, a obra de drenagem tem como objetivo minimizar o risco de alagamentos na área próxima à Ponte Florentino Avidos, que será reurbanizada assim que a obra for concluída.
Está sem pavimento um trecho de 30 metros em frente ao aviário e os 40 metros da Rua Eduardo Santos, via que dá acesso ao aviário. Com isso, é possível ver buracos, desníveis e, em tempos de chuva, o problema fica ainda maior devido às poças de água e até pontos de alagamento, segundo os frequentadores.

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O peixeiro Moacir Trancoso reclama do descaso com os comerciantes e clientes do local Crédito: José Carlos Schaeffer
O peixeiro Moacir Trancoso, que trabalha na Vila Rubim há 40 anos, reclama do descaso com quem trabalha e com quem frequenta o local.
"Está uma imundície. Quando chove muito alaga tudo. Tem vez que não dá nem para passar aqui. A prefeitura não fala nada, nem aqui eles vem. Não tem solução, ninguém fala nada"
Moacir Trancoso - Peixeiro

SEM PREVISÃO

No dia 03/09, o secretário de Obras e Habitação de Vitória, Sérgio Sá, falou à reportagem de A Gazeta que a empresa que desistiu dos trabalhos havia cumprido o combinado de deixar o local adequado para a passagem dos pedestres e trabalhadores da região. Disse também que a licitação para a contratação da nova empresa levaria de 60 a 90 dias.
Agora, três meses depois, a Secretaria de Obras e Habitação de Vitória informou, por nota, que a nova licitação para conclusão das obras de drenagem está com projeto e planilha prontos, e que terá início assim que a antiga empresa assinar a rescisão. A assessoria informou que a obra será concluída no 1º semestre de 2020.

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