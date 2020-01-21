Imóvel que desabou no Centro de Vitória é totalmente demolido

Demolição já estava prevista desde o dia do desabamento do prédio, no dia 15 de janeiro Crédito: Acervo Pessoal

O que tinha sobrado do imóvel que desabou no Centro de Vitória foi ao chão na tarde desta terça-feira (21). Feita por uma empresa contratada pelos proprietários, a demolição já estava prevista desde o incidente na Rua Sete de Setembro, na última quarta-feira (15). Agora, um engenheiro também avalia se o desabamento causou danos a terceiros.

Independentemente do laudo, o assessor patrimonial Délio dos Santos Silva, que também é representante legal de um dos proprietários, afirmou que os donos farão reparos nas paredes dos prédios vizinhos. Já estamos colhendo orçamentos e faremos o conserto mesmo que não haja nenhuma notificação exigindo, garantiu.

Demolição já estava prevista desde o dia do desabamento do prédio, no dia 15 de janeiro Crédito: Acervo Pessoal

Além desta reforma, que ainda não tem data para ser feita, o local deve terminar de ser limpo nesta quarta-feira (22). A demolição, de acordo com o representante do dono do imóvel, começou na manhã seguinte ao desabamento e teria custado cerca de R$ 25 mil aos proprietários, que já tinham estudado ação semelhante em 2016, mas teriam sido impedidos por se tratar de um prédio histórico.

Com o imóvel totalmente destruído, o plano dos donos é vender o terreno. Acredito que eles procurarão um comprador, até porque o local ficou mais valorizado agora. No entanto, por ora, não sei dizer quando isso deve acontecer e nem por qual preço o espaço deve ser comercializado. Tão pouco no que irá se transformar, concluiu Délio.

Demolição já estava prevista desde o dia do desabamento do prédio, no dia 15 de janeiro Crédito: Délio dos Santos Silva