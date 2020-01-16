Fotos mostram interior de imóvel que desabou no Centro de Vitória

Fotos mostram como era por dentro o prédio que o imóvel que desabou na rua Sete de Setembro Crédito: A Gazeta

A Gazeta teve acesso a imagens que indicam que a estrutura da casa estava precária. Apesar do representante do imóvel que desabou na Rua Sete de Setembro , Délio dos Santos, ter garantido que o prédio não estava abandonado,teve acesso a imagens que indicam que a estrutura da casa estava precária.

As fotos revelam que parte do gesso do teto estava caída no cômodo principal do segundo pavimento do imóvel, que tinha dois andares. Elas também mostram as paredes descascando e madeiras danificadas no teto em outras dependências da residência, como na cozinha e banheiro da casa.

Segundo a Defesa Civil de Vitória, as características do imóvel, que desabou na madrugada dessa quarta-feira (16), apontam que ele tem de 60 a 80 anos. Vizinhos relataram que a construção estava abandonada há pelo menos oito anos, informação negada pelo representante da família dona do imóvel.

Duas moradoras do Centro de Vitória contaram à reportagem de A Gazeta que tentaram comprar a residência, mas não conseguiram sucesso porque os donos do imóvel pediram um valor bem acima do mercado  de R$ 400 mil a R$ 500 mil.

Fotos mostram como era por dentro prédio que desabou no Centro de Vitória

OUTRO LADO

Procurado pela reportagem na manhã desta quinta-feira (16), o representante do proprietário do local, Délio dos Santos, afirmou que os problemas apontados pelas imagens se devem a temporais que atingiram Vitória em 2019.