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Rua Sete de Setembro

Fotos mostram interior de imóvel que desabou no Centro de Vitória

Imagens revelam problemas na estrutura que desabou na Rua Sete de Setembro: parte do teto de gesso estava caída no chão, paredes estavam descascando e madeiras apresentavam danos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 10:37

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 10:37

Fotos mostram como era por dentro o prédio que o imóvel que desabou na rua Sete de Setembro Crédito: A Gazeta
Apesar do representante do imóvel que desabou na Rua Sete de Setembro, Délio dos Santos, ter garantido que o prédio não estava abandonado, A Gazeta teve acesso a imagens que indicam que a estrutura da casa estava precária.
As fotos revelam que parte do gesso do teto estava caída no cômodo principal do segundo pavimento do imóvel, que tinha dois andares. Elas também mostram as paredes descascando e madeiras danificadas no teto em outras dependências da residência, como na cozinha e banheiro da casa.
Segundo a Defesa Civil de Vitória, as características do imóvel, que desabou na madrugada dessa quarta-feira (16), apontam que ele tem de 60 a 80 anos. Vizinhos relataram que a construção estava abandonada há pelo menos oito anos, informação negada pelo representante da família dona do imóvel.
Duas moradoras do Centro de Vitória contaram à reportagem de A Gazeta que tentaram comprar a residência, mas não conseguiram sucesso porque os donos do imóvel pediram um valor bem acima do mercado  de R$ 400 mil a R$ 500 mil.

Fotos mostram como era por dentro prédio que desabou no Centro de Vitória

O representante dos proprietários do imóvel afirmou, na tarde dessa quarta-feira (15), que o local passou por vistorias da prefeitura nos últimos anos. Segundo ele, a única notificação que tem conhecimento é sobre o pedido de retirada da marquise, há cerca de dois anos, que foi atendida.
Já a Prefeitura de Vitória contou que o dono do prédio foi intimado a reformar o espaço e garantir a segurança da estrutura em 2013. Na época, ele foi multado em R$ 622,59.

OUTRO LADO

Procurado pela reportagem na manhã desta quinta-feira (16), o representante do proprietário do local, Délio dos Santos, afirmou que os problemas apontados pelas imagens se devem a temporais que atingiram Vitória em 2019.
"Essas fotos foram após um período de chuvas do ano passado e (a casa) foi imediatamente limpa. Tem ligação com o temporal. Essa rua encheu, ficou com um metro de água e virou um rio. Assim que acabou a chuva, o proprietário mandou limpar a área. Esse prédio jamais apresentou rachadura ou infiltração em parede. O fato de algumas partes do teto terem caído foi por causa do temporal", justificou. 

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