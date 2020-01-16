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Em 2013

Desabamento no Centro: prefeitura diz que intimou dono a reformar imóvel

Segundo a Prefeitura de Vitória, local foi vistoriado periodicamente pelos agentes de endemias. Representante dos proprietários do edifício afirmou que o imóvel não estava abandonado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 08:14

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 08:14

Fachada de imóvel antes de desabar no Centro de Vitória, e os escombros após a queda Crédito: Google Maps / Caíque Verli
Desabamento no Centro - prefeitura diz que intimou dono a reformar imóvel
De acordo com a Prefeitura de Vitória, em 2013, o dono do prédio que desabou no Centro de Vitória na madrugada dessa quarta-feira (15), foi intimado a reformar o espaço e garantir a segurança do imóvel. Na época, ele foi multado em R$ 622,59. O representante dos proprietários do prédio afirmou que o imóvel não estava abandonado e que passou por vistoria. A prefeitura nega que tenha feito vistorias estruturais no local recentemente.
O representante dos proprietários do imóvel afirmou, na tarde, que o local passou por vistorias da prefeitura nos últimos anos. Segundo ele, a única notificação que tem conhecimento é sobre o pedido de retirada da marquise, há cerca de dois anos, que foi atendida.
O prédio estava em condições, eu circulava lá dentro. Estiveram lá engenheiros, pessoas que tinham interesse na compra do imóvel. Em nenhum momento essas pessoas fizeram qualquer observação de que o prédio poderia ter qualquer prejuízo estrutural. Não tinha nenhuma notificação de nenhum órgão em relação estrutura do prédio, afirmou.
No entanto, de acordo com a prefeitura, o Código de Edificações determina que a responsabilidade pela manutenção das condições de estabilidade e segurança dos imóveis é exclusiva do proprietário.

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A prefeitura disse ainda que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade fazem monitoramento rotineiro em toda a cidade. A última vistoria no prédio aconteceu e abril de 2019 e foi de uma visita do Centro de Vigilância e Saúde, e não vistoria estrutural.

DESABAMENTO

O prédio de dois andares veio abaixo por volta das 5h20, na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória. Ninguém se feriu. A rua foi interditada porque, segundo a Defesa Civil, ainda há risco de outras paredes do prédio desabarem, mas não há perigo para os imóveis vizinhos. Com informações do G1 ES e da TV Gazeta.

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