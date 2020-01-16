Fachada de imóvel antes de desabar no Centro de Vitória, e os escombros após a queda Crédito: Google Maps / Caíque Verli

Your browser does not support the audio element. Desabamento no Centro - prefeitura diz que intimou dono a reformar imóvel

De acordo com a Prefeitura de Vitória, em 2013, o dono do prédio que desabou no Centro de Vitória na madrugada dessa quarta-feira (15), foi intimado a reformar o espaço e garantir a segurança do imóvel. Na época, ele foi multado em R$ 622,59. O representante dos proprietários do prédio afirmou que o imóvel não estava abandonado e que passou por vistoria. A prefeitura nega que tenha feito vistorias estruturais no local recentemente.

O prédio estava em condições, eu circulava lá dentro. Estiveram lá engenheiros, pessoas que tinham interesse na compra do imóvel. Em nenhum momento essas pessoas fizeram qualquer observação de que o prédio poderia ter qualquer prejuízo estrutural. Não tinha nenhuma notificação de nenhum órgão em relação estrutura do prédio, afirmou.

No entanto, de acordo com a prefeitura, o Código de Edificações determina que a responsabilidade pela manutenção das condições de estabilidade e segurança dos imóveis é exclusiva do proprietário.

A prefeitura disse ainda que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade fazem monitoramento rotineiro em toda a cidade. A última vistoria no prédio aconteceu e abril de 2019 e foi de uma visita do Centro de Vigilância e Saúde, e não vistoria estrutural.

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