Desabamento no Centro - prefeitura diz que intimou dono a reformar imóvel
De acordo com a Prefeitura de Vitória, em 2013, o dono do prédio que desabou no Centro de Vitória na madrugada dessa quarta-feira (15), foi intimado a reformar o espaço e garantir a segurança do imóvel. Na época, ele foi multado em R$ 622,59. O representante dos proprietários do prédio afirmou que o imóvel não estava abandonado e que passou por vistoria. A prefeitura nega que tenha feito vistorias estruturais no local recentemente.
O representante dos proprietários do imóvel afirmou, na tarde, que o local passou por vistorias da prefeitura nos últimos anos. Segundo ele, a única notificação que tem conhecimento é sobre o pedido de retirada da marquise, há cerca de dois anos, que foi atendida.
O prédio estava em condições, eu circulava lá dentro. Estiveram lá engenheiros, pessoas que tinham interesse na compra do imóvel. Em nenhum momento essas pessoas fizeram qualquer observação de que o prédio poderia ter qualquer prejuízo estrutural. Não tinha nenhuma notificação de nenhum órgão em relação estrutura do prédio, afirmou.
No entanto, de acordo com a prefeitura, o Código de Edificações determina que a responsabilidade pela manutenção das condições de estabilidade e segurança dos imóveis é exclusiva do proprietário.
A prefeitura disse ainda que fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade fazem monitoramento rotineiro em toda a cidade. A última vistoria no prédio aconteceu e abril de 2019 e foi de uma visita do Centro de Vigilância e Saúde, e não vistoria estrutural.
DESABAMENTO
O prédio de dois andares veio abaixo por volta das 5h20, na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória. Ninguém se feriu. A rua foi interditada porque, segundo a Defesa Civil, ainda há risco de outras paredes do prédio desabarem, mas não há perigo para os imóveis vizinhos. Com informações do G1 ES e da TV Gazeta.