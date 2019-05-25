Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Desabamento em Itapoã: mais de 12 horas de buscas por possíveis vítimas
Itapoã

Desabamento em Itapoã: mais de 12 horas de buscas por possíveis vítimas

Por volta das 22h, as buscas foram encerradas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, toda a área foi verificada e a hipótese de vítimas foi descartada
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

24 mai 2019 às 21:05

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 21:05

Corpo de Bombeiros continuam pelas buscas de supostas vítimas Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória
Após 12 horas, as buscas por possíveis vítimas de um prédio que desabou, no Bairro Itapoã, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (24), continuaram durante a noite, até as 22h. 
Segundo a tenente, a cadela Beck, que veio de helicóptero de Colatina durante a tarde para ajudar na identificação das possíveis vítimas, demonstrou interesse por uma área durante a busca. "A Beck farejou duas vezes a mesma área, uma área mais atrás, uma área diferente do que a Zara demonstrou interesse mais cedo. A gente está investigando e movimentamos os escombros mais uma vez. Ela indicou novamente, pela segunda vez, o mesmo local", explicou.
O prédio que estava desabitado há pelo menos 14 anos, caiu por volta das 5h30. Os moradores disseram que havia uma placa de interditado no edifício e que a estrutura apresentava várias rachaduras.
Desabamento em Itapoã - mais de 12 horas de buscas por possíveis vítimas
Moradores contaram ainda que o barulho foi assustador. A manicure Ana Claudia Ferreira e o marido Eduardo Ferreira relataram que, no momento da queda, eles olharam pela janela e a rua estava cheia de poeira. O casal só entendeu o que estava acontecendo depois que desceu e viu o desabamento.
VIZINHO DISSE TER VISTO UMA PESSOA DENTRO DO PRÉDIO
Um vizinho que passava perto do prédio que desabou afirmou para o Corpo de Bombeiros que havia uma pessoa momentos antes do desabamento dentro do edifício. O pescador Roberto Gomes Coutinho, de 40 anos, passou no local por volta das 4 horas. O prédio caiu às 5h30. 
VISTORIA 
De acordo com a engenheira da Defesa Civil, Márcia Sina Simões, no ano passado, uma equipe realizou uma vistoria no local, onde foram identificadas rachaduras e uma leve inclinação no prédio. "Na época, a gente precisava entrar em contato com o proprietário para notificá-lo, pra contratar um engenheiro pra ver se tinha a possibilidade de uma recuperação estrutural, mas a gente não conseguiu achar esse proprietário", disse.
BUSCAS ENCERRADAS
Por volta das 22h, as buscas foram encerradas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, toda a área foi verificada e a hipótese de vítimas foi descartada. Neste sábado (25) a Defesa Civil irá ao local novamente para fazer uma vistoria. 
Com informações de Esthefany Mesquita
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Bairro Itapuã Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados