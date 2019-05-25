Corpo de Bombeiros continuam pelas buscas de supostas vítimas Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

prédio que desabou, no Bairro Itapoã, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (24), continuaram durante a noite, até as 22h. Após 12 horas, as buscas por possíveis vítimas de um, na manhã desta sexta-feira (24), continuaram durante a noite, até as 22h.

que veio de helicóptero de Colatina durante a tarde para ajudar na identificação das possíveis vítimas, demonstrou interesse por uma área durante a busca. "A Beck farejou duas vezes a mesma área, uma área mais atrás, uma área diferente do que a Zara demonstrou interesse mais cedo. A gente está investigando e movimentamos os escombros mais uma vez. Ela indicou novamente, pela segunda vez, o mesmo local", explicou. Segundo a tenente, a cadela Beck,para ajudar na identificação das possíveis vítimas,demonstrou interesse por uma área durante a busca. "A Beck farejou duas vezes a mesma área, uma área mais atrás, uma área diferente do que a Zara demonstrou interesse mais cedo. A gente está investigando e movimentamos os escombros mais uma vez. Ela indicou novamente, pela segunda vez, o mesmo local", explicou.

O prédio que estava desabitado há pelo menos 14 anos, caiu por volta das 5h30. Os moradores disseram que havia uma placa de interditado no edifício e que a estrutura apresentava várias rachaduras.

Your browser does not support the audio element. Desabamento em Itapoã - mais de 12 horas de buscas por possíveis vítimas

Moradores contaram ainda que o barulho foi assustador. A manicure Ana Claudia Ferreira e o marido Eduardo Ferreira relataram que, no momento da queda, eles olharam pela janela e a rua estava cheia de poeira. O casal só entendeu o que estava acontecendo depois que desceu e viu o desabamento.

VIZINHO DISSE TER VISTO UMA PESSOA DENTRO DO PRÉDIO

Um vizinho que passava perto do prédio que desabou afirmou para o Corpo de Bombeiros que havia uma pessoa momentos antes do desabamento dentro do edifício. O pescador Roberto Gomes Coutinho, de 40 anos, passou no local por volta das 4 horas. O prédio caiu às 5h30. . O pescador Roberto Gomes Coutinho, de 40 anos, passou no local por volta das 4 horas. O prédio caiu às 5h30.

VISTORIA

De acordo com a engenheira da Defesa Civil, Márcia Sina Simões, no ano passado, uma equipe realizou uma vistoria no local, onde foram identificadas rachaduras e uma leve inclinação no prédio. "Na época, a gente precisava entrar em contato com o proprietário para notificá-lo, pra contratar um engenheiro pra ver se tinha a possibilidade de uma recuperação estrutural, mas a gente não conseguiu achar esse proprietário", disse.

BUSCAS ENCERRADAS

Por volta das 22h, as buscas foram encerradas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, toda a área foi verificada e a hipótese de vítimas foi descartada. Neste sábado (25) a Defesa Civil irá ao local novamente para fazer uma vistoria.

Com informações de Esthefany Mesquita



