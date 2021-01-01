Morre ferido em desabamento de caixas-d'água de condomínio em Cariacica

Jucelino Roncon estava internado no Hospital de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória em estado grave Crédito: Reprodução/Facebook

O homem que estava internado em estado grave após o acidente com as caixas-d'água do Condomínio São Roque I e II em Padre Gabriel, Cariacica, morreu nesta quinta-feira (31). A informação foi confirmada pela empresa Cobra Engenharia, responsável pela construção dos prédios do conjunto residencial.

Jucelino Roncon era proprietário de uma empresa de prestação de serviços chamada Hingas construções. A informação é de que Jucelino realizava um serviço em uma das caixas-d'água no momento do acidente. Ele ficou ferido, foi socorrido e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, onde estava internado. Nesta quinta, não resistiu. A construtora Cobra Engenharia informou que prestará toda a assistência à família.

VÍDEO DO DESABAMENTO

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ESTRUTURA

Os moradores do condomínio Residencial São Roque I e II, em Padre Gabriel, Cariacica, terão que aguardar pelo menos mais quatro dias para que as duas caixas-d'água que desabaram no local, na quarta-feira (30), sejam removidas. A expectativa é que a estrutura seja periciada na próxima segunda-feira (04) por profissionais contratados pela construtora Cobra Engenharia, responsável pelas obras. Só após a perícia, as torres serão removidas e o local, limpo.

VISTORIA

Uma vistoria preliminar foi feita na manhã desta quinta-feira (31) por técnicos da Cobra Engenharia, segundo a Defesa Civil de Cariacica. A causa do desabamento, entretanto, ainda não foi esclarecida.

A construtora aguarda a chegada dos responsáveis pelo projeto e execução da obra - prevista para segunda-feira (04), que fazem parte de uma empresa terceirizada de São Paulo.

O empreendimento é do programa Minha Casa Minha Vida e foi inaugurado há apenas duas semanas. O desabamento das caixas-d'água aconteceu na manhã de quarta-feira (30) enquanto um prestador de serviços fazia uma manutenção em uma das torres. Ele ficou ferido e foi levado para o hospital em estado grave, mas não resistiu e morreu nesta quinta-feira (31).

Na queda, uma das estruturas atingiu o quinto andar de um dos prédios. A outra, do outro lado do residencial, desabou danificando a parede externa de um dos blocos.

HOTEL

A construtora destacou que os moradores que ficaram sem abrigo, por causa dos apartamentos interditados, estão em hotéis. Os que preferiram não ir, estão na casa de parentes.

Caixas-d'água desabam de prédios em Padre Gabriel, Cariacica

O CONDOMÍNIO

O residencial teve as obras iniciadas em 2018, na gestão do ex-presidente Michel Temer, e contou com investimento de R$ 41,8 milhões (sendo R$ 40,6 milhões federais e R$ 1,2 milhão do Estado).

Os apartamentos são de dois quartos, com 49,70 m² de área cada um. O condomínio também conta com parque infantil, centro comunitário, quadra de esportes, salão de festas e gás encanado. A seleção das famílias foi realizada pela Prefeitura de Cariacica, de acordo com os critérios definidos pelo governo federal e pelo município. Ela contempla grupos familiares com renda mensal de até R$ 1,8 mil.