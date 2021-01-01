Polícia Civil investiga morte após queda de caixas-d'água em Cariacica

Acidente aconteceu no condomínio do Residencial São Roque, do programa Minha Casa Minha Vida, em Padre Gabriel Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the video tag.

Por nota, a Polícia Civil informou que o fato foi registrado, inicialmente, como acidente de trabalho e segue sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (DEAT).

"O local do acidente será periciado e, somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilizações. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro prazo legal", destacou a Polícia Civil, na nota.

APOIO

A Cobra Engenharia, responsável pela construção do condomínio, afirmou, também em nota, que presta todo apoio à família da vítima, mas esclareceu que Jucelino não tinha vínculos empregatícios com a empresa.