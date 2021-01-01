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Polícia Civil investiga morte após queda de caixas-d'água em Cariacica

Dois reservatórios, de 15 metros cada um, desabaram no condomínio inaugurado em 14 de dezembro. Uma pessoa morreu e dois prédios atingidos foram interditados

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 15:48

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

01 jan 2021 às 15:48
Caixas d'água desabam em condomínio de Cariacica
Acidente aconteceu no condomínio do Residencial São Roque, do programa Minha Casa Minha Vida, em Padre Gabriel Crédito: Vitor Jubini
Polícia Civil do Espírito Santo investiga a morte do empresário Jucelino Roncon, vítima da queda da caixa-d'água no Residencial São Roque, do programa federal Minha Casa Minha Vida, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. O acidente aconteceu na manhã da última quarta-feira (30).
Dois reservatórios de água, de 15 metros cada um, desabaram no condomínio que havia sido inaugurado no dia 14 de dezembro. Dois prédios atingidos foram interditados.
Jucelino era proprietário da Hingas Construções, empresa prestadora de serviços, e, segundo moradores, estava fazendo manutenção em uma das estruturas que caíram. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu nesta quinta-feira (31).
Por nota, a Polícia Civil informou que o fato foi registrado, inicialmente, como acidente de trabalho e segue sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (DEAT).
"O local do acidente será periciado e, somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilizações. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro prazo legal", destacou a Polícia Civil, na nota.

APOIO

A Cobra Engenharia, responsável pela construção do condomínio, afirmou, também em nota, que presta todo apoio à família da vítima, mas esclareceu que Jucelino não tinha vínculos empregatícios com a empresa.
A expectativa é que a estrutura seja periciada na próxima segunda-feira (4) por profissionais contratados pela construtora Cobra Engenharia. Somente após a perícia, as torres serão removidas e o local, limpo. Uma vistoria preliminar foi feita na manhã desta quinta-feira (31) por técnicos da Cobra Engenharia, segundo a Defesa Civil de Cariacica. A causa do desabamento, entretanto, ainda não foi esclarecida. A construtora aguarda a chegada dos responsáveis pelo projeto e execução da obra - também prevista para segunda - que fazem parte de uma empresa terceirizada de São Paulo.

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