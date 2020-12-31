Caixas-d'água só serão periciadas e removidas a partir da próxima semana

Caixas-d'água do Condomínio São Roque I e II desabaram e moradores tiveram que deixar suas casas Crédito: Carlos Alberto Silva

Os moradores do condomínio Residencial São Roque I e II, em Padre Gabriel, Cariacica, terão que aguardar pelo menos mais quatro dias para que as duas caixas-d'água que desabaram no local, na quarta-feira (30), sejam removidas. A expectativa é que a estrutura seja periciada na próxima segunda-feira (04) por profissionais contratados pela construtora Cobra Engenharia, responsável pelas obras. Só após a perícia, as torres serão removidas e o local, limpo.

Uma vistoria preliminar foi feita na manhã desta quinta-feira (31) por técnicos da Cobra Engenharia, segundo a Defesa Civil de Cariacica. A causa do rompimento, contudo, não foi diagnosticada.

A construtora aguarda a chegada dos responsáveis pelo projeto e execução da obra - prevista para segunda-feira (04), que fazem parte de uma empresa terceirizada de São Paulo.

"Dois engenheiros da Cobra estão no condomínio, juntamente com um engenheiro da Caixa, para realizar vistoria nos apartamentos dos blocos cinco e seis, que foram danificados com a queda das caixas-dágua. Na segunda-feira, dia 4, os engenheiros realizarão perícia técnica nas duas torres das caixas-dágua e, posteriormente, será realizada a remoção", disse a Defesa Civil por meio de nota.

O empreendimento é do programa Minha Casa Minha Vida e foi inaugurado há apenas duas semanas. O desabamento das caixas-d'água aconteceu na manhã de quarta-feira (30) enquanto um homem fazia a manutenção em uma das torres. Ele ficou ferido e foi levado para o hospital em estado grave, segundo os Bombeiros.

Na queda, uma das estruturas atingiu o quinto andar de um dos prédios. A outra, do outro lado do residencial, desabou danificando a parede externa de um dos blocos.

REUNIÃO COM A DEFESA CIVIL

Durante a manhã, a Defesa Civil Municipal esteve no local para uma reunião no condomínio. O dono da empresa Cobra Engenharia, representantes da Caixa e da Defesa Civil Estadual também participaram do encontro. Uma das questões discutidas foi sobre o fornecimento de gás no condomínio, que está suspenso.

De acordo com a Defesa Civil, o abastecimento de gás já foi liberado e a empresa responsável está providenciando o retorno. Enquanto isso, a empresa Cobra Engenharia está fornecendo alimentação para os moradores, que inclui café da manhã e almoço.

Por meio da assessoria de imprensa, a construtora disse que não há previsão para o retorno de água nos apartamentos. Foram instaladas quatro caixas-dagua de 20 mil litros no condomínio para abastecer os moradores.

"A forma mais prática de colocar a água de novo nos apartamentos é por meio de uma bomba que a empresa está tendo dificuldade para encontrar no mercado. Assim que conseguir, será comprada. Enquanto isso, o abastecimento será feito por meio de caminhão-pipa, nas caixas instaladas", disse a assessoria.

A construtora destacou que os moradores que ficaram sem abrigo, por causa dos apartamentos interditados, estão em hotéis. Os que preferiram não ir, estão na casa de parentes.

Caixas-d'água desabam de prédios em Padre Gabriel, Cariacica

O CONDOMÍNIO

O residencial teve as obras iniciadas em 2018, na gestão do ex-presidente Michel Temer, e contou com investimento de R$ 41,8 milhões (sendo R$ 40,6 milhões federais e R$ 1,2 milhão do Estado).