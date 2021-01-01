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Acidente fatal

"Vai deixar saudade", diz cunhada de vítima de queda de caixas-d'água

Jucelino Roncon estava trabalhando na manutenção de uma das estruturas, que tinha 15 metros de altura, no momento do acidente
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

01 jan 2021 às 16:09

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 16:09

Jucelino Roncon estava internado no Hospital de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória em estado grave
Jucelino Roncon estava internado no Hospital de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória em estado grave Crédito: Reprodução/Facebook
Bastante abalados, familiares de Jucelino Roncon, que morreu após a queda das caixas-d'água em um condomínio do bairro Padre Gabriel, em Cariacica, foram ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para liberar o corpo do empresário. Ele estava trabalhando na manutenção de uma das estruturas, que tinha 15 metros de altura, no momento do acidente.
Ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) - antigo São Lucas, em Vitória, mas não resistiu e morreu nesta quinta-feira (31), um dia após a queda. De acordo com familiares, a vítima sofreu traumatismo craniano e teve um coágulo no cérebro.
"O Jucelino disse para o meu marido que amava o que fazia e que ia morrer fazendo o que gostava. Infelizmente, na fatalidade, aconteceu isso. Vai deixar muita saudade", desabafou a cunhada da vítima, Edna Barbosa, em entrevista para a TV Gazeta.

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A família soube inicialmente do acidente pela televisão, mas disse que não imaginava que Jucelino seria a vítima ferida na tragédia.
"Fizemos até um comentário de que era o carro dele e que ele estava no local, mas jamais imaginávamos que ele era a vítima. Soubemos através de um funcionário dele que estava também no momento, e foi lá conversar com a família", desabafou a cunhada.
Por nota, a Polícia Civil informou que o fato foi registrado, inicialmente, como acidente de trabalho e segue sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (DEAT).
"O local do acidente será periciado e, somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilizações. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro prazo legal", destacou a Polícia Civil, na nota.

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