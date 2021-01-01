"Vai deixar saudade", diz cunhada de vítima de queda de caixas-d'água

Bastante abalados, familiares de Jucelino Roncon, que morreu após a queda das caixas-d'água em um condomínio do bairro Padre Gabriel, em Cariacica, foram ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para liberar o corpo do empresário. Ele estava trabalhando na manutenção de uma das estruturas, que tinha 15 metros de altura, no momento do acidente.
Ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) - antigo São Lucas, em Vitória, mas não resistiu e morreu nesta quinta-feira (31), um dia após a queda. De acordo com familiares, a vítima sofreu traumatismo craniano e teve um coágulo no cérebro.
"O Jucelino disse para o meu marido que amava o que fazia e que ia morrer fazendo o que gostava. Infelizmente, na fatalidade, aconteceu isso. Vai deixar muita saudade", desabafou a cunhada da vítima, Edna Barbosa, em entrevista para a TV Gazeta.
A família soube inicialmente do acidente pela televisão, mas disse que não imaginava que Jucelino seria a vítima ferida na tragédia.
"Fizemos até um comentário de que era o carro dele e que ele estava no local, mas jamais imaginávamos que ele era a vítima. Soubemos através de um funcionário dele que estava também no momento, e foi lá conversar com a família", desabafou a cunhada.
"O local do acidente será periciado e, somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilizações. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro prazo legal", destacou a Polícia Civil, na nota.