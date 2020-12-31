AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Imóveis populares

Entregas do Minha Casa Minha Vida são marcadas por problemas no ES

Em vários municípios do Estado, beneficiários do programa aguardam há anos conclusão de obras; ainda há casos de enchentes em imóveis antes da entrega

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 09:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 09:16
Data; 17/07/2018 - Imóveis do Minha Casa, Minha Vida quase prontos deixam de ser entregues no ES. Conjunto Rio Doce em Linhares - Editoria: Cidades - FOTO: SECUNDO REZENDE/ZOOM FILMES - GZ
Imóveis do Conjunto Rio Doce, em Linhares, foram entregues no final de 2018, após quase seis anos de atrasos Crédito: Secundo Rezende/Zoom Filmes - 17/07/2018

Atualização

31/12/2020 - 1:38
A Caixa Econômica Federal (CEF) respondeu a demanda da reportagem após a divulgação desta matéria. Segundo a instituição, a entrega dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida depende de vários fatores. As informações foram incluídas no texto.
Minha Casa Minha Vida, que permite o acesso de famílias de baixa renda à casa própria, é uma importante estratégia para reduzir o déficit habitacional no país, mas os problemas relacionados ao programa federal têm sido frequentes. A queda de duas caixas-d'água nesta quarta-feira (30) em um condomínio de Cariacica, que foi inaugurado há duas semanas, é apenas um exemplo dos desafios que precisam enfrentar aqueles que dependem desse modelo de assistência. 
No município de São Mateus, no Norte do Estado, centenas de famílias aguardam há 10 anos a entrega de 463 casas no conjunto habitacional do bairro Aroeira. A obra foi iniciada em 2010, acumula várias paralisações e promessas de data para a conclusão, mas beneficiários do programa permanecem sem previsão de mudança para o novo lar. 

Veja Também

Caixa vai realizar perícia para descobrir causa de desabamento em Cariacica

"Sonho despedaçado": o desespero de quem ficou sem casa às vésperas do ano-novo

A situação se repete para moradores de Aracruz, que aguardam a entrega de apartamentos em Barra do Riacho. A previsão inicial era para o residencial ser entregue em 2016, mas, quatro anos depois, ninguém ainda foi contemplado com o imóvel. 
Um dos casos mais emblemáticos se deu em Linhares, onde foram erguidos no bairro Aviso o Conjunto Rio Doce e o Residencial Mata do Cacau. O primeiro foi entregue em 2018 e o segundo ainda está sem conclusão.
Data: 17/07/2018 - Imóveis do Minha Casa, Minha Vida quase prontos deixam de ser entregues no ES. Residencial Mata do Cacau em Linhares - Editoria: Cidades - FOTO: SECUNDO REZENDE/ZOOM FILMES - GZ
Residencial Mata do Cacau em Linhares segue inacabado Crédito: Secundo Rezende/Zoom Filmes - 17/07/2018
As obras foram contratadas em 2010 e passaram por paralisações e abandonos, com o mato inclusive chegando a cobrir as casas populares. Próximos do Rio Doce, os condomínios foram atingidos por uma cheia que causou alagamentos e destruiu parte da construção. Parte das obras teve que ser refeita e, depois, uma nova cheia provocou a inundação do local.
Diante dos sucessivos problemas de alagamentos, foi preciso repensar na segurança do local para ser entregue às famílias. Apenas em 2016 foi feito um acordo para usar uma faixa do terreno de Nozinho Correa, ex-prefeito da cidade, para construir um dique e, assim, impedir que os terrenos fossem novamente alvo dos alagamentos.

Veja Também

Dois blocos de condomínio são interditados e 40 famílias ficam sem casa

Parte de prédio atingido por torre-d'água pode ser demolida

Não bastassem os atrasos na entrega, quem já recebeu o imóvel tem se deparado com outros problemas, como os danos estruturais encontrados no Residencial Esperança, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim. 
Há um ano, moradores do empreendimento relatavam vários problemas em seus imóveis, como queda de revestimento, vazamentos, infiltração e comprometimento da rede elétrica.

Fotojonalismo: Caixas-d'água desabam em condomínio de Cariacica

O OUTRO LADO

A Caixa Econômica Federal (CEF), operadora financeira do programa, foi procurada por meio assessoria, e informou, em nota, "que a data de entrega dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida é definida somente após conclusão das obras, legalização do empreendimento e aceite das concessionárias, de forma a garantir a habitabilidade."
Em relação ao empreendimento  de São Mateus, ainda segundo a nota, a entrega foi reprogramada para abril de 2021.
"Referente aos empreendimentos Residencial Barra do Riacho,  em Aracruz, e Residencial Mata do Cacau, em Linhares, esclarecemos que tiveram suas obras paralisadas pela construtora responsável, AB Empreendimentos Comercial Ltda. Diante disso, a Caixa iniciou o processo de substituição da empresa, à luz das regras do Programa Minha Casa Minha Vida, estando em fase de seleção e análise de propostas, com perspectiva de retomada das obras para o primeiro semestre de 2021. A empresa AB Empreendimentos está impedida de operar em novos projetos com o Banco", conclui a assessoria. 

O DESABAMENTO EM CARIACICA

O Residencial São Roque foi inaugurado em Cariacica no último dia 14 de dezembro e contempla 496 moradias para famílias de baixa renda, beneficiando quase 2 mil pessoas, segundo informou na ocasião o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).
As famílias vinham mudando aos poucos e já encontravam dificuldades, como falta d'água. Um técnico foi enviado para verificar as torres de caixa-d'água nesta quarta. Ele trabalhava no momento do desabamento e ficou ferido em estado grave, segundo os Bombeiros, sendo levado para o hospital. As imagens são impressionantes.
Segundo uma testemunha que estava no local, o homem fazia a manutenção em uma das caixas, quando ela caiu em cima do quinto andar de um dos prédios. A outra estrutura, do outro lado do residencial, desabou batendo na parede de um dos blocos 20 minutos depois.
Com o acidente, parte do prédio atingido pela torre pode ser demolida, segundo análise prévia da Defesa Civil. Toda a área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros num primeiro momento e, após avaliação da Defesa Civil, dois dos 14 blocos ficaram interditados
A Caixa informou que vai realizar perícia para investigar as causas do desabamento. A Cobra Engenharia, empresa responsável pela obra, afirmou que colabora com as autoridades e que dará alimentação, hospedagem e caminhões-pipa para as famílias atingidas. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Construtora vai pagar hospedagem a moradores afetados por desabamento

496 famílias moram em condomínio onde caixas-d'água desabaram em Cariacica

Condomínios no ES têm marcas de outros acidentes; veja mais casos

Fotojornalismo: caixas-d'água desabam e destroem sonhos em Cariacica

Vídeos mostram momento em que caixa-d'água desaba em condomínio de Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini
Pazolini vestiu a camisa do bolsonarismo e a aliança com o PL foi selada. E agora?
Rayane Lins Farias Campos, 38, e Leonardo de Oliveira Campos, 42
Quem era o casal encontrado morto em condomínio no Distrito Federal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados