Entregas do Minha Casa Minha Vida são marcadas por problemas no ES

Imóveis do Conjunto Rio Doce, em Linhares, foram entregues no final de 2018, após quase seis anos de atrasos Crédito: Secundo Rezende/Zoom Filmes - 17/07/2018

Atualização A Caixa Econômica Federal (CEF) respondeu a demanda da reportagem após a divulgação desta matéria. Segundo a instituição, a entrega dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida depende de vários fatores. As informações foram incluídas no texto.

Um dos casos mais emblemáticos se deu em Linhares, onde foram erguidos no bairro Aviso o Conjunto Rio Doce e o Residencial Mata do Cacau. O primeiro foi entregue em 2018 e o segundo ainda está sem conclusão.

Residencial Mata do Cacau em Linhares segue inacabado Crédito: Secundo Rezende/Zoom Filmes - 17/07/2018

As obras foram contratadas em 2010 e passaram por paralisações e abandonos, com o mato inclusive chegando a cobrir as casas populares. Próximos do Rio Doce, os condomínios foram atingidos por uma cheia que causou alagamentos e destruiu parte da construção. Parte das obras teve que ser refeita e, depois, uma nova cheia provocou a inundação do local.

Diante dos sucessivos problemas de alagamentos, foi preciso repensar na segurança do local para ser entregue às famílias. Apenas em 2016 foi feito um acordo para usar uma faixa do terreno de Nozinho Correa, ex-prefeito da cidade, para construir um dique e, assim, impedir que os terrenos fossem novamente alvo dos alagamentos.

Não bastassem os atrasos na entrega, quem já recebeu o imóvel tem se deparado com outros problemas, como os danos estruturais encontrados no Residencial Esperança, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim.

Há um ano, moradores do empreendimento relatavam vários problemas em seus imóveis , como queda de revestimento, vazamentos, infiltração e comprometimento da rede elétrica.

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O OUTRO LADO

A Caixa Econômica Federal (CEF), operadora financeira do programa, foi procurada por meio assessoria, e informou, em nota, "que a data de entrega dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida é definida somente após conclusão das obras, legalização do empreendimento e aceite das concessionárias, de forma a garantir a habitabilidade."

Em relação ao empreendimento de São Mateus, ainda segundo a nota, a entrega foi reprogramada para abril de 2021.

"Referente aos empreendimentos Residencial Barra do Riacho, em Aracruz, e Residencial Mata do Cacau, em Linhares, esclarecemos que tiveram suas obras paralisadas pela construtora responsável, AB Empreendimentos Comercial Ltda. Diante disso, a Caixa iniciou o processo de substituição da empresa, à luz das regras do Programa Minha Casa Minha Vida, estando em fase de seleção e análise de propostas, com perspectiva de retomada das obras para o primeiro semestre de 2021. A empresa AB Empreendimentos está impedida de operar em novos projetos com o Banco", conclui a assessoria.

O DESABAMENTO EM CARIACICA

O Residencial São Roque foi inaugurado em Cariacica no último dia 14 de dezembro e contempla 496 moradias para famílias de baixa renda, beneficiando quase 2 mil pessoas, segundo informou na ocasião o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

As famílias vinham mudando aos poucos e já encontravam dificuldades, como falta d'água. Um técnico foi enviado para verificar as torres de caixa-d'água nesta quarta. Ele trabalhava no momento do desabamento e ficou ferido em estado grave, segundo os Bombeiros, sendo levado para o hospital. As imagens são impressionantes.

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Segundo uma testemunha que estava no local, o homem fazia a manutenção em uma das caixas, quando ela caiu em cima do quinto andar de um dos prédios. A outra estrutura, do outro lado do residencial, desabou batendo na parede de um dos blocos 20 minutos depois.