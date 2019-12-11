Moradores sofrem com danos estruturais em imóveis do Minha Casa Minha Vida

Moradores de residencial da Minha Casa Minha Vida de Cachoeiro enfrentam problemas estruturais Crédito: TV Gazeta Sul

Os moradores que sonharam com a casa própria, por meio do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, em Cachoeiro de Itapemirim , no Residencial Esperança, que fica no bairro Marbrasa, estão perdendo o sono e agora é por outro motivo. Os apartamentos estão apresentando problemas estruturais, como infiltração e queda de revestimento.

O residencial foi entregue em fevereiro de 2016, tem 496 apartamentos e, segundo os condôminos, mais de 300 têm algum problema na estrutura. Eles contam ainda que não têm a autorização da Caixa Econômica Federal para intervir ou mexer nas residências. A orientação é que procurem a instituição para comunicar os problemas.

No entanto, o morador Aílton Rodrigues disse que entra em contato com a Caixa Econômica Federal, que é responsável pelo programa, desde o ano passado, para que envie algum representante para resolver os problemas apresentados, mas ainda não teve nenhum retorno ou atendimento.

Moradores de residencial da Minha Casa Minha Vida de Cachoeiro enfrentam problemas estruturais Crédito: TV Gazeta Sul

“No meu apartamento tem infiltração no teto, que está descascando a pintura, uma mancha barrenta em vários cômodos e pisos quebrados. O contrato que assinamos com a Caixa nos dá seis anos de garantia do imóvel, mas ano que vem completam cinco anos que estamos morando aqui, e eles não cumprem a parte deles”, afirma o condômino.

Tem apartamento que o morador tem que tirar água da cozinha todos os dias devido à infiltração. Maria Aparecida conta que a situação é assim desde que mudou para o apartamento. “A água vai até na sala, e é direto assim, pode até estragar as coisas”, contou.

Moradores de residencial da Minha Casa Minha Vida de Cachoeiro enfrentam problemas estruturais Crédito: TV Gazeta Sul

A Maria Rosa também lida com vazamentos diariamente. “A água pinga o tempo todo e não é pouco. É muito ruim, porque não posso tomar banho no chuveiro direito. Na área externa, o condomínio também precisa de reparos, inclusive na área de lazer", afirma.

Moradores de residencial da Minha Casa Minha Vida de Cachoeiro enfrentam problemas estruturais Crédito: TV Gazeta Sul

O QUE DIZ A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A Caixa Econômica Federal informou, por meio de nota, que “em relação ao empreendimento Residencial Esperança, a Caixa esclarece que a construtora responsável pela empreitada foi notificada para execução dos reparos, porém não cumpriu com a garantia, sendo bloqueada administrativamente pela Caixa para a realização de novos negócios".

Disse ainda que para reparar as unidades onde haviam sido identificados problemas estruturais, houve a contratação de nova construtora, em dezembro de 2018, quando foram feitos reparos no empreendimento. “Entretanto, durante a realização dos reparos, novas ocorrências foram registradas, ensejando a necessidade de nova contratação. As vistorias necessárias já foram realizadas e o processo de contratação de nova empresa tem previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2020”, explica a nota.