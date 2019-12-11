Moradores sofrem com danos estruturais em imóveis do Minha Casa Minha Vida

Os moradores que sonharam com a casa própria, por meio do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, em Cachoeiro de Itapemirim, no Residencial Esperança, que fica no bairro Marbrasa, estão perdendo o sono e agora é por outro motivo. Os apartamentos estão apresentando problemas estruturais, como infiltração e queda de revestimento.
O residencial foi entregue em fevereiro de 2016, tem 496 apartamentos e, segundo os condôminos, mais de 300 têm algum problema na estrutura. Eles contam ainda que não têm a autorização da Caixa Econômica Federal para intervir ou mexer nas residências. A orientação é que procurem a instituição para comunicar os problemas.
No entanto, o morador Aílton Rodrigues disse que entra em contato com a Caixa Econômica Federal, que é responsável pelo programa, desde o ano passado, para que envie algum representante para resolver os problemas apresentados, mas ainda não teve nenhum retorno ou atendimento.
“No meu apartamento tem infiltração no teto, que está descascando a pintura, uma mancha barrenta em vários cômodos e pisos quebrados. O contrato que assinamos com a Caixa nos dá seis anos de garantia do imóvel, mas ano que vem completam cinco anos que estamos morando aqui, e eles não cumprem a parte deles”, afirma o condômino.
Tem apartamento que o morador tem que tirar água da cozinha todos os dias devido à infiltração. Maria Aparecida conta que a situação é assim desde que mudou para o apartamento. “A água vai até na sala, e é direto assim, pode até estragar as coisas”, contou.
A Maria Rosa também lida com vazamentos diariamente. “A água pinga o tempo todo e não é pouco. É muito ruim, porque não posso tomar banho no chuveiro direito. Na área externa, o condomínio também precisa de reparos, inclusive na área de lazer", afirma.
O QUE DIZ A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
A Caixa Econômica Federal informou, por meio de nota, que “em relação ao empreendimento Residencial Esperança, a Caixa esclarece que a construtora responsável pela empreitada foi notificada para execução dos reparos, porém não cumpriu com a garantia, sendo bloqueada administrativamente pela Caixa para a realização de novos negócios".
Disse ainda que para reparar as unidades onde haviam sido identificados problemas estruturais, houve a contratação de nova construtora, em dezembro de 2018, quando foram feitos reparos no empreendimento. “Entretanto, durante a realização dos reparos, novas ocorrências foram registradas, ensejando a necessidade de nova contratação. As vistorias necessárias já foram realizadas e o processo de contratação de nova empresa tem previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2020”, explica a nota.
Os moradores de residenciais que fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - Faixa 1 podem registrar as reclamações no Programa de Olho na Qualidade, pelo telefone 0800-721-6268.