A previsão inicial para conclusão do empreendimento era em 2016, mas até agora ninguém recebeu o imóvel Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Famílias esperam desde 2016 por imóvel do 'Minha Casa' em Aracruz

O sonho da casa própria pode estar virando pesadelo para centenas de famílias de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, que aguardam a entrega dos apartamentos de um residencial em Barra do Riacho. Em construção pelo programa 'Minha Casa Minha Vida', o empreendimento tinha como previsão ser concluído em 2016, mas até agora ninguém recebeu o imóvel.

A construção começou em fevereiro de 2015, mas, depois de mais de cinco anos do início das obras que custaram R$ 30 milhões aos cofres públicos, as casas ainda não foram entregues.

Quem aguarda a entrada na casa própria está lamenta a situação. Em meio à pandemia do coronavírus, o dinheiro gasto com o aluguel poderia ser um reforço no orçamento.

A auxiliar de serviços gerais, Marilza da Silva Lima, 50 anos, relata que se inscreveu para receber a moradia em 2014 e desde então é uma das que espera a conclusão dos apartamentos. Ela conta que já tinha dificuldades para pagar o aluguel, de R$ 450,00 por mês, durante a pandemia do coronavírus ela teve redução dos seus salários e a situação piorou.

Hoje eu recebo cerca de R$ 900, metade disso já vai para pagar o aluguel. Além disso, minha filha e minha neta vieram morar comigo, depois que ela perdeu o emprego durante a pandemia, relatou Marilza.

A mulher explica ainda que a filha também é uma das beneficiárias que aguarda a liberação da moradia. Apesar da demora na entrega das chaves, a auxiliar de serviços gerais relata que postes de iluminação já estão instalados, o calçamento feito e a maioria das casas já está pronta para morar, mas até agora o residencial é mantido fechado.

Ela lamenta ainda que o que já foi construído está em más condições, com janelas quebradas, mato alto e ruas cheias de entulho.

OBRAS VÃO ATRASAR MAIS AINDA

Em nota, a Caixa Econômica Federal esclareceu que a data de entrega dos empreendimentos do 'Minha Casa Minha Vida' é definida somente após conclusão das obras, legalização do empreendimento e aceite das concessionárias, de forma a garantir a habitabilidade.

Com relação ao Residencial Barra do Riacho, o banco informou que o empreendimento está em fase final de obras, com cronograma vigente para conclusão em novembro de 2020, para posterior legalização. Com o objetivo de cumprir este cronograma, a Caixa notificou a construtora para que o ritmo de obra esperado seja cumprido, bem como tem mantido contato com a prefeitura para alinhar todos os procedimentos necessários para viabilizar a entrega.

A Prefeitura de Aracruz informou que o Projeto Minha Casa Minha Vida é do governo federal, sendo a obra de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, inclusive sendo responsável pela contratação da empresa que executa a obra no município.Segundo a Secretaria de Habitação e Defesa Civil (Sehab), conforme o cronograma da Caixa, a obra seria entregue no primeiro semestre de 2020, mas a data foi alterada em virtude da pandemia enfrentada pelo país.