Reservatório-d'água no Residencial São Roque, em padre Gabriel, Cariacica Crédito: Senamara Coveiro da Silva Leandro

Quase uma semana após duas caixas-d'água caírem no Residencial São Roque , em Padre Gabriel, no município de Cariacica , moradores continuam enfrentado problemas com o abastecimento. Eles reclamam que a água fornecida, de modo paliativo através de carros-pipas, é de qualidade ruim o que estaria provocando problemas de saúde nos moradores. Após as reclamações, a construtora informou que vai dar um galão de 20 litros de água potável para cada família do condomínio e que está limpando os reservatórios instalados provisoriamente no local.

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Desde o dia 30 de dezembro, quando duas torres, com cerca de 15 metros de altura cada, tombaram no residencial, os problemas com o abastecimento persistem. Ao todo, foram instaladas pela empresa quatro caixas de 20 mil litros cada.



Your browser does not support the audio element. Após queixas, construtora vai dar galões de água para famílias de condomínio em Cariacica

A empregada doméstica Senamara Coveiro da Silva Leandro, 49 anos, que mora em um dos apartamentos do condomínio, conta que está carregando água em baldes nas costas para conseguir fazer as coisas em casa.

"Tenho que pegar em uma das caixas-d'água e levar em baldes para poder fazer todos os serviços de casa. Não dá para continuar assim. Precisamos de uma solução definitiva. Tem pessoas que estão bebendo essa água e passando mal", comentou.

Uma das moradoras que afirmam ter tido problemas por conta da ingestão dessa água é a autônoma Débora Mikaela Barbosa, 29 anos. Ela conta que, depois que começou a beber o líquido, teve problemas intestinais.

"Eu tive muita dor de barriga. Mesmo ferventando antes de tomar, está difícil. Já relatei à empresa e ao síndico que a água está fazendo mal. Não tenho como ficar comprando água mineral para beber" Débora Mikaela Barbosa - Autônoma

Reservatório-d'água sendo limpo no Residencial São Roque, em padre Gabriel, Cariacica Crédito: Débora Mikaela Barbosa

O QUE DIZ A EMPRESA

De acordo com a Cobra Engenharia, empresa responsável pela obra do Residencial São Roque, na manhã desta segunda-feira (4) ocorreram novas perícias no local e, nesta terça-feira (5), deve começar a retirada das torres tombadas.

A construtora também explicou que a água disponibilizada nos reservatórios é potável para consumo e tem um laudo comprovando sua adequação. Segundo a empresa, como os moradores reclamaram da qualidade dela, a construtora pediu para a empresa responsável pelo abastecimento esvazie os reservatórios e faça uma limpeza antes de reabastecê-los.

Fotojonalismo: Caixas-d'água desabam em condomínio de Cariacica

A Cobra ainda afirmou que vai distribuir um galão de 20 litros de água potável para o consumo de cada família, porém não deu prazo para que isso ocorra. Explicou também que já possui um bebedouro de 40 litros, instalado na entrada do imóvel, que é reabastecido três vezes ao dia com água potável.

A assessoria da Cobra engenharia informou ainda que a empresa estuda duas formas de normalizar o abastecimento das residências. A primeira seria por meio de uma bomba geral de distribuição de água. Porém, esse equipamento não está disponível para pronta entrega no mercado. A alternativa é instalar uma caixa-d'água em cada prédio do residencial, o que levaria mais tempo para ser concluído. Novamente a empresa não deu prazos.

