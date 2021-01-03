Empresa aguarda chegada de técnico para perícia em caixas-d’água

Caixas d'água desabaram de prédios do Minha Casa Minha Vida, em Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Por nota, a empresa informou que o dia da retirada das torres será definido e o comunicado feito “tão logo a decisão da data seja tomada”. O motivo é que ainda aguarda a chegada de um dos peritos que está vindo de São Paulo para o Estado.

Na última quinta-feira (31), a Defesa Civil de Cariacica informou que uma vistoria preliminar foi feita por técnicos da Cobra Engenharia, mas a causa do rompimento não foi diagnosticada. O órgão municipal também havia informado que a perícia e retirada das estruturas seria feita nesta segunda-feira (4).

Após o anúncio da empresa de que os trabalhos devem ser feitos ao longo da semana, ainda sem a definição do dia, a reportagem procurou novamente a Defesa Civil de Cariacica para atualizações.

Por nota, a assessoria de imprensa respondeu que “desde a data do incidente, o município está acompanhando o desenrolar dos fatos com a equipe da Defesa Civil e da Gerência de Habitação, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec)."

A assessoria disse ainda que “o empreendimento é uma obra do programa Minha Casa Minha Vida, que é de responsabilidade do governo federal, e realizado pela construtora Cobra Engenharia, que foi contratada pela Caixa Econômica Federal”. Na nota, ressaltou que “o novo secretário de Defesa Social está em contato com a construtora e com a Caixa para se atualizar e acompanhar o processo que será realizado pelos responsáveis do empreendimento”, completou.

O CASO

Na manhã da última quarta-feira (30), dois reservatórios de água, de 15 metros cada um, desabaram no condomínio. Dois prédios foram atingidos e interditados. Um prestador de serviços que fazia manutenção em uma das caixas no momento do desabamento chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e morreu na última quinta (31). A morte está sendo investigada pela Polícia Civil.