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Em Cariacica

Empresa aguarda chegada de técnico para perícia em caixas-d’água

Previsão inicial, que havia sido feita pela Defesa Civil, indicava trabalho pericial nesta segunda (4). Agora, projeção é para realização ao longo da semana
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

03 jan 2021 às 18:41

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 18:41

Caixas d'água desabam de prédios do Minha Casa Minha Vida, em Padre Gabriel, Cariacica
Caixas d'água desabaram de prédios do Minha Casa Minha Vida, em Padre Gabriel, Cariacica Crédito: Vitor Jubini
A Cobra Engenharia, construtora responsável pelas obras do Residencial São Roque I e II, em Padre Gabriel, Cariacica, onde duas caixas-d’água desabaram na última semana deixando uma pessoa morta, informou neste domingo (03) que as perícias nas estruturas serão realizadas ao longo da semana, e não na segunda (4), como havia sido divulgado pela Defesa Civil municipal. 
Por nota, a empresa informou que o dia da retirada das torres será definido e o comunicado feito “tão logo a decisão da data seja tomada”. O motivo é que ainda aguarda a chegada de um dos peritos que está vindo de São Paulo para o Estado.
Na última quinta-feira (31), a Defesa Civil de Cariacica informou que uma vistoria preliminar foi feita por técnicos da Cobra Engenharia, mas a causa do rompimento não foi diagnosticada. O órgão municipal também havia informado que a perícia e retirada das estruturas seria feita nesta segunda-feira (4).

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Após o anúncio da empresa de que os trabalhos devem ser feitos ao longo da semana, ainda sem a definição do dia, a reportagem procurou novamente a Defesa Civil de Cariacica para atualizações.
Por nota, a assessoria de imprensa respondeu que “desde a data do incidente, o município está acompanhando o desenrolar dos fatos com a equipe da Defesa Civil e da Gerência de Habitação, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec)."
A assessoria disse ainda que “o empreendimento é uma obra do programa Minha Casa Minha Vida, que é de responsabilidade do governo federal, e realizado pela construtora Cobra Engenharia, que foi contratada pela Caixa Econômica Federal”. Na nota, ressaltou que “o novo secretário de Defesa Social está em contato com a construtora e com a Caixa para se atualizar e acompanhar o processo que será realizado pelos responsáveis do empreendimento”, completou.

O CASO

Na manhã da última quarta-feira (30), dois reservatórios de água, de 15 metros cada um, desabaram no condomínio. Dois prédios foram atingidos e interditados. Um prestador de serviços que fazia manutenção em uma das caixas no momento do desabamento chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e morreu na última quinta (31). A morte está sendo investigada pela Polícia Civil.
O empreendimento é do programa Minha Casa Minha Vida e havia sido inaugurado há apenas duas semanas. A Caixa Econômica Federal informou que vai realizar uma perícia para identificar os fatores que levaram ao desabamento.

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