Parte de caixa-d'água cai de caminhão durante retirada em Cariacica

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O fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira esteve no local e presenciou quando uma das quatro partes da caixa-d'água que ficava no condomínio São Roque I caiu do caminhão e quase fez o veículo tombar. A torre foi retirada da área comum do residencial e colocada em um terreno vazio que fica ao lado.