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Residencial São Roque

Parte de caixa-d'água cai de caminhão durante retirada em Cariacica

Construtora começou nesta terça-feira (5) a retirar as estruturas de cerca de 15 metros que desabaram no último dia 30 em um condomínio recém-inaugurado

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 19:50

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

05 jan 2021 às 19:50
Parte de uma das duas caixas-d'água do Residencial São Roque, em Cariacica, tombou do caminhão durante o processo de retirada da estrutura na tarde desta terça-feira (5). As torres, de cerca de 15 metros de altura, desabaram em 30 de dezembro. Nesta terça, a Cobra Engenharia, que construiu o condomínio, começou o trabalho de remoção dos reservatórios.
O fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira esteve no local e presenciou quando uma das quatro partes da caixa-d'água que ficava no condomínio São Roque I caiu do caminhão e quase fez o veículo tombar. A torre foi retirada  da área comum do residencial e colocada em um terreno vazio que fica ao lado.
O trabalho de remoção da caixa-d'água do condomínio São Roque II será feito nesta quarta-feira (6), segundo a construtora.

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