Parte de caixa-d'água cai de caminhão durante retirada em Cariacica

Parte de uma das duas caixas-d'água do Residencial São Roque, em Cariacica, tombou do caminhão durante o processo de retirada da estrutura na tarde desta terça-feira (5). As torres, de cerca de 15 metros de altura, desabaram em 30 de dezembro. Nesta terça, a Cobra Engenharia, que construiu o condomínio, começou o trabalho de remoção dos reservatórios.
O fotógrafo de A Gazeta Fernando Madeira esteve no local e presenciou quando uma das quatro partes da caixa-d'água que ficava no condomínio São Roque I caiu do caminhão e quase fez o veículo tombar. A torre foi retirada da área comum do residencial e colocada em um terreno vazio que fica ao lado.
O trabalho de remoção da caixa-d'água do condomínio São Roque II será feito nesta quarta-feira (6), segundo a construtora.